स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 सेकंड में पकड़ी 800 Kmph की तूफानी रफ्तार, बुलेट ट्रेन ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

5 सेकंड में पकड़ी 800 Kmph की तूफानी रफ्तार, बुलेट ट्रेन ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

China Maglev Train: चीन की हाई-स्पीड मैगलेव तकनीक ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस टेस्ट ट्रेन ने महज 5.3 सेंकड में 0 से 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली.  

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह ट्रेन अभी शोध हेतु है, यात्रियों के लिए नहीं।

China Maglev Train: भारतीय रेलवे लोगों के लिए सफर का एक सुविधाजनक साधन है, जहां यात्री अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं. भारतीय रेलवे ने भी पिछले कुछ सालों में कई नई आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों का सफर कम समय में पूरा हो रहा है.

इसी कड़ी में देश की पहली मंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके पहले चरण के अगस्त 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. ऐसे में चीन की हाई-स्पीड मैगलेव तकनीक ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह बात जानकर हर कोई चौक जाएगा कि इस टेस्ट ट्रेन ने महज 5.3 सेंकड में 0 से 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली.  

1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया टेस्ट

  • हुबेई की डोंगहू लेबोरेटरी में लगभग 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इस ट्रेन का टेस्ट किया गया.
  • टेस्ट के दौरान 1.1 टन की मैगलेव ट्रेन ने केवल 5.3 सेकंड में 800 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर सबको हैरान कर दिया. 

EPFO: पेंशन के नए नियम, 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया आवेदन, क्लेम प्रोसेस में तेजी

क्या चीन के यात्री कर पाएंगे इस ट्रेन में सफर?

ऐसे में इस ट्रेन की रफ्तार के बारे में जानकर लोगों के मन सवाल  आ रहा होगा कि क्या इस ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू किया गया है? तो असल में ऐसा अभी नहीं है. ये ट्रेन फिलहाल केवल टेस्ट और रिसर्च के लिए बनाई गई है. 

ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोका गया

इस ट्रेन की सबसे खास बात तो यह है कि इतनी तेज रफ्तार के बाद इसको रोकना कितना मुश्किल है, लेकिन ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करते हुए उसे सुरक्षित तरीके से रोका गया. ट्रेन ने जितनी तेज रफ्तार पकड़ी, इसके बाद भी ट्रेन को बिना किसी परेशानी के ब्रेक लगाया गया. 

चीन ही नहीं, ये देश बना रहा मैगलेव ट्रेन 

क्या मैगलेव तकनीक पर केवल चीन ही काम कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर जापान भी अपनी चुओ शिंकानसेन मैगलेव लाइन पर काम कर रहा है, जिसको टोक्यो और नागोया के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के लिए विकसित किया जा रहा है.

Electricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Bullet Train Utility News CHINA Maglev Technology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
5 सेकंड में पकड़ी 800 Kmph की तूफानी रफ्तार, बुलेट ट्रेन ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
5 सेकंड में पकड़ी 800 Kmph की तूफानी रफ्तार, बुलेट ट्रेन ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
यूटिलिटी
EPFO: पेंशन के नए नियम, 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया आवेदन, क्लेम प्रोसेस में तेजी
EPFO पेंशन के नए नियम, 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने किया आवेदन, क्लेम प्रोसेस में तेजी
यूटिलिटी
Electricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान
दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान
यूटिलिटी
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
सीएम योगी का आरोप- बंटवारे में पाकिस्तान को सिंध कांग्रेस ने जबरदस्ती दे दिया
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
ट्रेंडिंग
Metro Viral Video: जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget