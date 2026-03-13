हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसहेली पिंक कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

सहेली पिंक कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

Saheli Pink Card Documents: दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को बसों में मुफ्त सफर के लिए सहेली पिंक कार्ड बनाया जा रहा है. इसे बनवाने के लिए इन दस्तावेजों का होना है जरूरी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Saheli Pink Card Documents: दिल्ली में बसों में महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा अब नए तरीके से दी जा रही है. पहले जहां बस में चढ़ने पर पिंक टिकट दी जाती थी. अब उसकी जगह सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड लागू किया गया है. यानी अब हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस में सफर करते समय कार्ड को मशीन पर टैप करना होगा और यात्रा दर्ज हो जाएगी. 

इस कार्ड के जरिए महिलाएं और ट्रांसजेंडर डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था ज्यादा आसान और डिजिटल हो जाएगी. अगर आप भी दिल्ली में रहती हैं और इस सुविधा का लाभ लेना चाहती हैं. तो आपको यह कार्ड बनवाना होगा. चलिए आपको बताते हैं इसे बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आवेदन कहां किया जा सकता है.

क्या है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना?

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना का मकसद महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है. पहले बसों में पिंक टिकट दी जाती थी. लेकिन अब इसे डिजिटल कार्ड से बदल दिया गया है.

इस योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें:

  • इस कार्ड से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी.
  • बस में चढ़ते समय कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा.
  • मशीन पर टैप करते ही यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा.
  • यही कार्ड मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहां सफर के लिए रिचार्ज करना होगा.
  • इससे बार-बार टिकट लेने की परेशानी खत्म हो जाएगी.

पिंक कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगर आप सहेली पिंक कार्ड बनवाना चाहती हैं, तो आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपकी पहचान और निवास की पुष्टि की जाती है.

आमतौर पर यह दस्तावेज मांगे जाते हैं:

  • आधार कार्ड, जिसमें सही नाम और पता दर्ज हो.
  • कोई पहचान पत्र, जिससे दिल्ली का निवासी होना साबित हो सके.
  • पासपोर्ट साइज फोटो.
  • मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी भेजा जाएगा.
  • ईमेल आईडी, जिस पर कार्ड से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.

इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और आगे वेरिफिकेशन किया जाता है.

यह भी पढ़ें: 31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है सुकन्या समृद्धि खाता

कैसे कर सकते हैं पिंक कार्ड के लिए अप्लाई?

दिल्ली में कई सरकारी दफ्तरों और डीटीसी सेंटरों पर पिंक कार्ड बनाने की सुविधा शुरू की गई है. जिससे लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े.

इन जगहों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है

  • अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस.
  • नजदीकी एसडीएम ऑफिस.
  • डीटीसी पास सेंटर.
  • शहर के अलग-अलग डीटीसी बस डिपो.

दिल्ली में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर यह सुविधा दी जा रही है. यहां जाकर फॉर्म भरना होता है और जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है. ध्यान रखें कि यह कार्ड सिर्फ महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए है और इसे बनवाने के लिए न्यूनतम उम्र 12 साल तय की गई है.

यह भी पढ़ें: 25 दिन बाद भी बुक न हो सिलेंडर तो कहां करें शिकायत, नोट कर लें सभी एजेंसियों ये नंबर

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 13 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Saheli Pink Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सहेली पिंक कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
सहेली पिंक कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Installment Live: आज कितने बजे आएगा पीएम किसान निधि का पैसा, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
आज कितने बजे आएगा पीएम किसान निधि का पैसा, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
यूटिलिटी
खाना बनाने के लिए नहीं मिल रही गैस, चूल्हे के अलावा ये भी हैं आप्शन
खाना बनाने के लिए नहीं मिल रही गैस, चूल्हे के अलावा ये भी हैं आप्शन
यूटिलिटी
31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है सुकन्या समृद्धि खाता
31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है सुकन्या समृद्धि खाता
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा, उठाए सवाल- वायरल गर्ल को केरल में ही क्यों हुआ प्यार?
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
शिक्षा
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget