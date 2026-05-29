SIP Investment Tips: हर SIP नहीं देती अच्छा रिटर्न! निवेश से पहले जान लें कैसे चुनें सही स्कीम

Investment Tips: SIP आज के समय में निवेश का सबसे पॉपुलर जरिया बन गई है. लोगों का मानना है कि इसमें बेतर रिटर्न मिल सकता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि बिना सोचे- समझे आप SIP में निवेश करेंगे तो ये कुछ खास रिटर्न आपको नहीं देने वाली है. ऐसे में बेहतर रिटर्न के लिए सही स्कीम चुनना बेहद जरूरी है.

कैसे चुनें सही निवेश?

निवेश से पहले अपना लक्ष्य, समय अवधि और जोखिम लेने की क्षमता जरूर तय करें. लंबी अवधि के लिए इक्विटी या इंडेक्स फंड अच्छे विकल्प माने जाते हैं, जबकि कम जोखिम चाहने वालों के लिए हाइब्रिड फंड बेहतर हो सकते हैं. फंड का पिछला प्रदर्शन, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी जांचें. छोटी रकम से शुरू की गई नियमित SIP लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकती है.

SIP शुरू करने से पहले सही इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनना बहुत जरूरी है. यहां विस्तार से बताते हैं कि सही स्कीम कैसे चुनें और किस तरह निवेश करें.

ये भी पढ़ें: Layoffs 2026: अचानक नौकरी जाने के खतरे से बचना है? तुरंत अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

अपना लक्ष्य तय करें

पहले ये तय करें कि निवेश किस लिए कर रहे हैं, जैसे क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर कार या ट्रैवल करने के लिए. क्योंकि लक्ष्य जितना लंबा होगा, उतना ज्यादा इक्विटी फंड चुना जा सकता है.

निवेश की अवधि

आपको कितने समय के लिए निवेश करना है? यानी आपका लक्ष्य कितने समय में पूरा हो सकता है. यानी कि 1 से 3 साल के लिए यदि निवेश करते हैं तो डेट या हाइब्रिड फंड बेहतर होते हैं. यदि 5 साल से ज्यादा का निवेश प्लान है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर माने जाते हैं.

जोखिम समझें

निवेश करने से पहले जोखिम को समझना भी बेहद जरूरी है. अगर बाजार के उतार-चढ़ाव से डर लगता है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड जैसे ऑप्शंस चुन सकते हैं. अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ड एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बिना शादी होटल में कमरा बुक कर रहे कपल्स रहें सावधान! जानें जरूरी नियम और अधिकार

फंड का पिछला प्रदर्शन देखें

निवेश करने से पहले जो भी फंड ले रहे हैं उनका पिछला प्रदर्शन जरूर देखें. केवल 1 साल का रिटर्न नहीं, बल्कि 3 से 5 साल का प्रदर्शन देखें और बाजार गिरने के समय का प्रदर्श जरूर देखें.

SIP जल्दी शुरू करें

फंड हमेशा जल्दी शुरू कर देना चाहिए, कम रकम से भी शुरुआत की जा सकती है. समय के साथ कंपाउंडिंग बड़ा फायदा देती है. जैसे यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये हर महीने SIP के रूप में 20 साल तक जमा करें और 12% औसत रिटर्न उसे मिले, तो संभावित रकम लगभग 50 लाख रुपये तक की हो जाएगी.