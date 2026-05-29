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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSIP Investment Tips: हर SIP नहीं देती अच्छा रिटर्न! निवेश से पहले जान लें कैसे चुनें सही स्कीम

SIP Investment Tips: हर SIP नहीं देती अच्छा रिटर्न! निवेश से पहले जान लें कैसे चुनें सही स्कीम

SIP Investment Tips: भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए SIP पर सभी लोग भरोसा करते हैं. लेकिन कौन सी एसआईपी बेहतर है इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. आज बताते हैं एसआईपी को कैसे चुन सकते हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 May 2026 05:27 PM (IST)
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Investment Tips: SIP आज के समय में निवेश का सबसे पॉपुलर जरिया बन गई है. लोगों का मानना है कि इसमें बेतर रिटर्न मिल सकता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यदि बिना सोचे- समझे आप SIP में निवेश करेंगे तो ये कुछ खास रिटर्न आपको नहीं देने वाली है. ऐसे में बेहतर रिटर्न के लिए सही स्कीम चुनना बेहद जरूरी है.

कैसे चुनें सही निवेश?
निवेश से पहले अपना लक्ष्य, समय अवधि और जोखिम लेने की क्षमता जरूर तय करें. लंबी अवधि के लिए इक्विटी या इंडेक्स फंड अच्छे विकल्प माने जाते हैं, जबकि कम जोखिम चाहने वालों के लिए हाइब्रिड फंड बेहतर हो सकते हैं. फंड का पिछला प्रदर्शन, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी जांचें. छोटी रकम से शुरू की गई नियमित SIP लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकती है.

SIP शुरू करने से पहले सही इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनना बहुत जरूरी है. यहां विस्तार से बताते हैं कि सही स्कीम कैसे चुनें और किस तरह निवेश करें.

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अपना लक्ष्य तय करें
पहले ये तय करें कि निवेश किस लिए कर रहे हैं, जैसे  क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर कार या ट्रैवल करने के लिए. क्योंकि लक्ष्य जितना लंबा होगा, उतना ज्यादा इक्विटी फंड चुना जा सकता है.

निवेश की अवधि
आपको कितने समय के लिए निवेश करना है? यानी आपका लक्ष्य कितने समय में पूरा हो सकता है. यानी कि 1 से 3 साल के लिए यदि निवेश करते हैं तो डेट या हाइब्रिड फंड बेहतर होते हैं. यदि 5 साल से ज्यादा का निवेश प्लान है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बेहतर माने जाते हैं.

जोखिम समझें
निवेश करने से पहले जोखिम को समझना भी बेहद जरूरी है. अगर बाजार के उतार-चढ़ाव से डर लगता है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड जैसे ऑप्शंस चुन सकते हैं. अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ड एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं. 

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फंड का पिछला प्रदर्शन देखें
निवेश करने से पहले जो भी फंड ले रहे हैं उनका पिछला प्रदर्शन जरूर देखें. केवल 1 साल का रिटर्न नहीं, बल्कि 3 से 5 साल का प्रदर्शन देखें और बाजार गिरने के समय का प्रदर्श जरूर देखें.

SIP जल्दी शुरू करें
फंड हमेशा जल्दी शुरू कर देना चाहिए, कम रकम से भी शुरुआत की जा सकती है. समय के साथ कंपाउंडिंग बड़ा फायदा देती है. जैसे यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये हर महीने SIP के रूप में 20 साल तक जमा करें और 12% औसत रिटर्न उसे मिले, तो संभावित रकम लगभग 50 लाख रुपये तक की हो जाएगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 May 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
SIP Systematic Investment Plan SIP Tips
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