श्री विष्णु और महिमा नाम्बियार स्टारर तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'कॉमरेड कल्याण' 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यूं तो खास परफॉर्म नहीं किया लेकिन फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई है. जानते हैं कि इसे ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

'कॉमरेड कल्याण' ओटीटी पर कहां देखें

जो लोग 'कॉमरेड कल्याण' को थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे आराम से देख सकते हैं. दरअसल से फिल्म शुक्रवार, 30 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. बता दें कि यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में देखी जा सकती है.

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‘कॉमरेड कल्याण’ की कहानी

इस फिल्म के साथ जनकराम मारेल्ला ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा है. 90 के दशक पर आधारित इस फिल्म की कहानी ताडिकोंडा कल्याण (श्री विष्णु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और गांव में एक थिएटर लीज पर चलाता है. इसी बीच, आईपीएस अधिकारी जॉर्ज कुट्टी (शाइन टॉम चाको) को पास के जंगलों में 'मास्टर' के नेतृत्व वाले नक्सली समूह का सफाया करने के लिए भेजा जाता हैय कल्याण की जिंदगी तब बदल जाती है जब एक ओड़िया लड़की (महिमा नांबियार) अपने माता-पिता के साथ गांव आती है. जब वह कल्याण की मां को खतरे से बचाती है, तो कल्याण को उससे प्यार हो जाता है. लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वह उनकी मदद करने का फैसला करता है. अपने दोस्त दुबई बाबू के साथ मिलकर वह एक ऐसा कदम उठाता है, जो उसे ‘कॉमरेड कल्याण’ बना देता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पुलिस को तलाश है.

‘कॉमरेड कल्याण’ की कास्ट और टेक्निकल टीम

‘कॉमरेड कल्याण’ में श्री विष्णु और महिमा नांबियार के अलावा सत्य, राधिका सरथकुमार, शाइन टॉम चाको और उपेंद्र लिमये भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का म्यूजिक विजय बुलगनिन ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी साई श्रीराम ने और एडिटिंग छोटा के. प्रसाद ने की है. रिलीज होने पर इंटरनेट पर फिल्म को मिले-जुले से लेकर पॉजिटिव रिव्यू मिले. दर्शकों ने फिल्म की कॉमेडी की तारीफ भी की. बता दें कि इस फिल्म को सीबीएफसी से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है.