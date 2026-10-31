ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीश्री विष्णु और महिमा नांबियार ‘कॉमरेड कल्याण’ OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म

श्री विष्णु और महिमा नांबियार ‘कॉमरेड कल्याण’ OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म

Comrade Kalyan OTT Release: श्री विष्णु और महिमा नांबियार ‘कॉमरेड कल्याण’ सिनेमाघरों में रिलीज का एक महीना पूरा करने से पहले ही ओटीटी पर आ गई है. यहां जान सकते हैं कि इसे ऑनलाइन कहां देख सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

श्री विष्णु और महिमा नाम्बियार स्टारर तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'कॉमरेड कल्याण' 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यूं तो खास परफॉर्म नहीं किया लेकिन फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई है. जानते हैं कि इसे ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. 

'कॉमरेड कल्याण' ओटीटी पर कहां देखें
जो लोग 'कॉमरेड कल्याण' को थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे आराम से देख सकते हैं. दरअसल से फिल्म शुक्रवार, 30 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.  बता दें कि यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में देखी जा सकती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं? OTT पर आ गई 'झाड़ फूंक', देखकर कांप जाएगी रूह
हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं? OTT पर आ गई 'झाड़ फूंक', देखकर कांप जाएगी रूह
ओटीटी
'मिर्जापुर द मूवी' से 'ऑब्सेशन' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई 6 फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
'मिर्जापुर द मूवी' से 'ऑब्सेशन' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई 6 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
ओटीटी
Halloween 2026: हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर
हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telugu Cinema Updates (@telugucinemaupdates1)

‘कॉमरेड कल्याण’ की कहानी
इस फिल्म के साथ जनकराम मारेल्ला ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा है.  90 के दशक पर आधारित इस फिल्म की कहानी ताडिकोंडा कल्याण (श्री विष्णु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और गांव में एक थिएटर लीज पर चलाता है. इसी बीच, आईपीएस अधिकारी जॉर्ज कुट्टी (शाइन टॉम चाको) को पास के जंगलों में 'मास्टर' के नेतृत्व वाले नक्सली समूह का सफाया करने के लिए भेजा जाता हैय कल्याण की जिंदगी तब बदल जाती है जब  एक ओड़िया लड़की (महिमा नांबियार) अपने माता-पिता के साथ गांव आती है. जब वह कल्याण की मां को खतरे से बचाती है, तो कल्याण को उससे प्यार हो जाता है. लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वह उनकी मदद करने का फैसला करता है. अपने दोस्त दुबई बाबू के साथ मिलकर वह एक ऐसा कदम उठाता है, जो उसे ‘कॉमरेड कल्याण’ बना देता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पुलिस को तलाश है.

‘कॉमरेड कल्याण’ की कास्ट और टेक्निकल टीम
‘कॉमरेड कल्याण’ में श्री विष्णु और महिमा नांबियार के अलावा सत्य, राधिका सरथकुमार, शाइन टॉम चाको और उपेंद्र लिमये भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का म्यूजिक विजय बुलगनिन ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी साई श्रीराम ने और एडिटिंग छोटा के. प्रसाद ने की है.  रिलीज होने पर इंटरनेट पर फिल्म को मिले-जुले से लेकर पॉजिटिव रिव्यू मिले. दर्शकों ने फिल्म की कॉमेडी की तारीफ भी की. बता दें कि इस फिल्म को सीबीएफसी  से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Comrade Kalyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं? OTT पर आ गई 'झाड़ फूंक', देखकर कांप जाएगी रूह
हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं? OTT पर आ गई 'झाड़ फूंक', देखकर कांप जाएगी रूह
ओटीटी
'मिर्जापुर द मूवी' से 'ऑब्सेशन' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई 6 फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
'मिर्जापुर द मूवी' से 'ऑब्सेशन' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई 6 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
ओटीटी
Halloween 2026: हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर
हॉरर और कॉमेडी का डबल डोज, हैलोवीन पर देख सकते हैं ये मलयालम टाइम-लूप थ्रिलर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
पंजाब
पंजाब चुनाव में AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार
पंजाब चुनाव में AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार
क्रिकेट
कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20, कैसा रहेगा पिच का हाल? जानिए
कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20, कैसा रहेगा पिच का हाल? जानिए
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
विश्व
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
इंडिया
थेनी जेल मामले में CM विजय का बड़ा एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को किया सस्पेंड
थेनी जेल मामले में CM विजय का बड़ा एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को किया सस्पेंड
शिक्षा
Unesco Report 2026: 2105 तक भी 95% युवा पूरी नहीं कर पाएंगे स्कूली शिक्षा, यूनेस्को की रिपोर्ट
2105 तक भी 95% युवा पूरी नहीं कर पाएंगे स्कूली शिक्षा, यूनेस्को की रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
History of O’Clock: समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?
समय बताने के लिए क्यों कहा जाता है O’clock, कब हुई इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget