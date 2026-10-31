ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव में AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार

पंजाब चुनाव में AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी आज विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करेगी. इसमें कई नए चेहरे भी हो सकते हैं.पहली सूची में सरकार में मंत्री और पुराने विधायक भी शामिल होंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 31 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी.लेकिन इसमें कई सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं. पहली सूची में सरकार में मंत्री और अनुभवी विधायक भी शामिल हैं.

चंडीगढ़ में PAC की बैठक के बाद पार्टी में यह सहमति बनी है कि जो दो बार से विधायक हैं उन नेताओं के टिकट नहीं काटे जाएंगे. इसके साथ ही आप ने अब हर सीट पर दो बार अपना उम्मीदवार खडा करने का फैसला लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
पंजाब
लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत
लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
पंजाब
पंजाब चुनाव: AAP विधायकों के कटेंगे टिकट? मंथन के बाद जारी होगी कैंडिडेट लिस्ट
पंजाब चुनाव: AAP विधायकों के कटेंगे टिकट? मंथन के बाद जारी होगी कैंडिडेट लिस्ट

यह भी पढ़ें: पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

100 से ज्यादा सीटने का लक्ष्य 

मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक 2022 में पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतीं थीं और इस बार उनका लक्ष्य 100 से ज्यादा सीटें जीतने का है. इसके तहत पार्टी ने मौजूदा सभी विधायकों का स्दार्वे कराया है. जिसमें उनका जनता से जुड़ाव, उनका काम और व्यवहार, उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए या नहीं इसके अलावा कई बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया है.

यह सर्वेक्षण एक पार्टी ने खुद किया है और एक प्राइवेट एजेंसी से करवाया है. इसके बाद मीटिंग में नेताओं के टिकट काटने पर चर्चा हुई है. हालांकि किन-किन विधायकों का टिकट कटा है इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं है. 

हल्का प्रभारियों को किया तैनात 

आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कई हलकों में प्रभारियों को बदल दिया है. ठीक चुनाव से पहले नए प्रभारियों की तैनाती ने पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर दिन है. इसे संगठन की मजबूती से जोड़ कर देखा जा रहा है.

केजरीवाल और भगवंत मान के चेहरे पर होगा चुनाव 

पार्टी ने तय किया है कि पंजाब में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा. जल्द ही घोषणापत्र भी आ सकता है, जिसमे पांच साल में सरकार के कामों का लेखा-जोखा और आगे के कामों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
AAP PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट
पंजाब
लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत
लुधियानाः AAP नेता के पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, एक युवक मौत
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
पंजाब
पंजाब चुनाव: AAP विधायकों के कटेंगे टिकट? मंथन के बाद जारी होगी कैंडिडेट लिस्ट
पंजाब चुनाव: AAP विधायकों के कटेंगे टिकट? मंथन के बाद जारी होगी कैंडिडेट लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
पंजाब
पंजाब चुनाव AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार
पंजाब चुनाव AAP की बड़ी तैयारी, कई सीटों पर बदलेंगे उम्मीदवार
क्रिकेट
दूसरे टेस्ट में जायसवाल ने बनाए '0', पडिक्कल-जुरेल ने टीम इंडिया को संभाला; पढ़ें डे रिपोर्ट
दूसरे टेस्ट में जायसवाल ने बनाए '0', पडिक्कल-जुरेल ने टीम इंडिया को संभाला; पढ़ें डे रिपोर्ट
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
विश्व
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
Home Tips
Luxury Bedroom: घर के बेड को बनाना है 5-स्टार होटल जैसा? नोट करें 5 आसान तरीके
घर के बेड को बनाना है 5-स्टार होटल जैसा? नोट करें 5 आसान तरीके
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Storage: व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget