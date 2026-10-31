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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20, कैसा रहेगा पिच का हाल? जानिए

कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20, कैसा रहेगा पिच का हाल? जानिए

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज के 4 मैच हो चुके हैं. टीम इंडिया 3-1 की अजेय बढ़त बनाए हुए हैं. पांचवें टी20 को जीतकर मेजबान टीम सीरीज को 2-3 पर खत्म करना चाहेगी.

Written By : शिवम |  Updated at : 31 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलेंड के बीच चल रही टी20 सीरीज के 4 मुकाबले हो चुके हैं. शुरूआती 3 मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी है. पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपना खाता खोला. इस सीरीज में मेजबान टीम के लिए अभी तक ग्लेन फिलिप्स शानदार नजर आए हैं, इसलिए भारतीय गेंदबाजों को उन्हें आउट करने का प्लान तैयार करना चाहिए. पांचवां और टी20 सीरीज का आखिरी मैच हैमिलटन के सेडन पार्क (Seddon Park, Hamilton) में खेला जाएगा. जानिए पिच कैसी रहेगी.

न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में 87 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान ने भारत को 260 रनों का लक्ष्य दिया था. ये (259) टी20 इतिहास में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा टोटल है. पिछले मैच में भारत के टॉप आर्डर बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला, जहां पहले ही ओवर में संजू सैमसन और ईशान किशन आउट हो गए थे. हालांकि ये पिच बल्लेबाजी के लिए बुरी नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों पर जमकर रन बरसाए थे.

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कब-कहां और कितने बजे शुरू होगा भारत-न्यूजीलैंड 5वां टी20

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 हैमिलटन के सेडन पार्क में रविवार, 1 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय समयनुसर मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले 12 बजे होगा.

सेडन पार्क, हैमिलटन का टी20 रिकॉर्ड

हैमिलटन का एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम, जहां 10 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है. यहां भारत ने अभी तक 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 रन से हराया था. 2020 में भारत और न्यूजीलेंड का मैच टाई हो गया था, जिसके बाद सुपर ओवर में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी.

सेडन पार्क में अभी तक 14 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. 8 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. न्यूजीलैंड ने पिछले 4 मैचों में यहां जीत दर्ज की है. 14 में से 11 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, सिर्फ 3 हारे हैं. यानी यहां मेजबान टीम का रिकॉर्ड अच्छा है.

सेडन पार्क स्टेडियम में सबसे बड़ा टी20 स्कोर 212 का है, जो न्यूजीलैंड ने 2019 में भारत के खिलाफ ही बनाया था. उसी मच में भारत ने भी 200 से अधिक (208) रन बनाए थे.

सेडन पार्क, हैमिलटन पिच रिपोर्ट

सेडन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों के लिए मदद रहती है, लेकिन शुरूआती ओवरों में संभलकर रहने की जरुरत है. यहां तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिलती है, जो बल्लेबाजों के लिए कठिनाई बढ़ाती है. हालांकि धीरे-धीरे जैसे गेंद पुरानी होती है, पिच बल्लेबाजों को मदद करती है. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 170-175 का है, लेकिन इस सीरीज में बल्लेबाज जिस फॉर्म में हैं, 200 से अधिक स्कोर देखने को मिल सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team Seddon Park INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ
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