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टोल पर कितना जाम, हाईवे पर कितने गड्ढे, सबका हिसाब रखेगी सरकार

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अगर किसी तरह की कोई समस्या को दूर करने के लिए सरकार अब रेटिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है. इससे सड़कों की हालात और सुविधाओं के बारे में पता लगाया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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कई लोगों को रोजाना काम पर जाने के लिए नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में सोचिए अगर आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, जिसकी वजह से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 

दरअसल, अब सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल पर जाम कितना है और हाईवे पर गड्ढे कितने हैं जैसी कई चीजों को लेकर अहम कदम उठाने वाली है. ऐसे में जानिए कि सरकार क्या नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है?

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अब हाईवे भी होंगे फेल-पास 

बता दें कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कई दिक्कतों को लेकर सरकार नई व्यवस्था शुरू करने वाली है. अगर इन समस्याओं की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है जैसे...

  • हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुविधाओं की कमी.
  • वहीं रास्ते में कोई खराबी या फिर सड़क पर गड्ढे.
  • टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी कतारें
  • एक्सप्रेसवे और हाईवे की साफ सफाई.

सरकार की नई व्यवस्था क्या है?

अब इन्हीं समस्याओं को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत अब देश के नेशनल हाईवे की रेटिंग की जाएगी. यानी मतलब साफ है कि अब सरकार इनके इस्तेमाल और रखरखाव पर नजर रखने की तैयारी में है, ताकि वाहनों चालकों को सफर के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या न हो.

सरकार का क्या मकसद है?

इस नई व्यवस्था को लेकर सरकार का क्या मकसद है तो सरकार का यहीं उद्देश्य है कि रेटिंग के आधार पर सड़कों की कमियों के बारे में पता करना और जिसके बाद उन कमियों को दूर करने के लिए सुधार कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी.

कई चीजों का रखा जाएगा हिसाब

  • कई सारी चीजों का हिसाब रखा जाएगा जैसे एक साल में कितने सड़क हादसे हुए.
  • वहीं कितनी गंभीर दुर्घटना हुई.
  • हादसों में कितनी मौत हुई, इसे भी देखा जाएगा. 

जाम से मुक्ति के लिए काम तेज 

सरकार कई टोल प्लाजा पर अब Multi Lane Free Flow तकनीक को तेजी से लागू कर रही है, ताकि टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी कतारों से छुटकारा मिल सकें और गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना भी न पड़े और  Multi Lane Free Flow तकनीक की मदद से टोल का भुगतान किया जा सके. इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों को लंबे समय तक लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Highways Utility News Expressways Rating System
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