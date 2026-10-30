रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 

अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं या रेलवे से रिटायर हो चुके हैं और आपको ट्रेन में सफर करने के लिए पास मिलता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. रेलवे बोर्ड ने पास धारकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब रेलवे कर्मचारी, पेंशनर और विधवा पास धारक राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अपने पास की पात्रता से ऊंचे क्लास में भी सफर कर सकेंगे.

बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ दोनों क्लास के किराए का अंतर चुकाना होगा. रेलवे के इस फैसले से उन यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें पहले इस नियम को लेकर उलझन था. हालांकि, रेलवे के इस फैसले से कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को फायदा मिल सकता है.

रेलवे बोर्ड ने क्या नया फैसला लिया?

रेलवे बोर्ड ने यह साफ किया है कि पास धारक राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अपने हक से ऊंचे क्लास में यात्रा कर सकते हैं. रेलवे सर्वेंट्स (पास) रूल्स, 1986 में इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं थी कि रेलवे कर्मचारी और पेंशनर अपने कॉम्प्लिमेंट्री पास का इस्तेमाल करके प्रीमियम ट्रेनों में ऊंचे क्लास में सफर कर सकते हैं या नहीं. इसी वजह से रेलवे बोर्ड इस मामले पर विचार कर रहा था.

किन लोगों को मिलेगी इस सुविधा की छूट?

रेलवे बोर्ड के नए निर्देश के मुताबिक, इस सुविधा का लाभ तीन तरह के पास धारकों को मिलेगा.

प्रिविलेज पास (PP): रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाला पास.

पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (PRCP): रिटायर हो चुके रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला पास.

विडो पास (WP): पात्र दिवंगत रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को मिलने वाला पास.

इन पास के जरिए पात्र यात्री अब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अपनी निर्धारित श्रेणी से ऊपर के क्लास में यात्रा कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए लागू किराए का अंतर देना जरूरी होगा.

टिकट बुकिंग सिस्टम में भी होगा बदलाव

रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के ई-पास मॉड्यूल में जरूरी बदलाव करने को भी कहा है. इसका मकसद नई सुविधा को टिकट बुकिंग प्रक्रिया में लागू करना है. अब पास धारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार किराए का अंतर देकर प्रीमियम ट्रेनों में ऊंची श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी.

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