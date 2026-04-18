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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीShopping Tips: किस वक्त सस्ता मिलता है सामान, ऑनलाइन शॉपिंग की ये टिप्स नहीं जानते होंगे आप

Shopping Tips: किस वक्त सस्ता मिलता है सामान, ऑनलाइन शॉपिंग की ये टिप्स नहीं जानते होंगे आप

Online Shopping: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी का सबसे आसान तरीका हो गया है. ग्रोसरी, कपड़े, ज्वेलरी तक घर बैठे सामान मंगवाया जा सकता है. लेकिन सही समय शॉपिंग का स्मार्ट तरीका है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Apr 2026 04:55 PM (IST)
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Online Shopping Tips: आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. घर बैठे- बैठे हर सामान आपके दरवाजे तक आ जाता है. सब्जियां, फल, मेकअप का सामना, कपड़े, गिफ्ट्स, केक जैसी हर एक चीज हमारे घर पर ही आ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही समय और सही तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना फायदेमंद है? नहीं जानते होंगे ना, तो आइये आज हम आपको बताते हैं कि किस समय शॉपिंग करने पर आपको फायदा मिलेगा.

सही समय पर करें ऑनलाइन शॉपिंग
जैसे बाजार में हम शॉपिंग करने के लिए वीकेंड पर जाते हैं. वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा वीक डेज में करना चाहिए. सोमवार से गुरुवार तक का समय ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा होता है. आमतौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर देर रात तक कीमतें कम देखने को मिलती हैं. जैसे फ्लिपकार्ट पर रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाते हैं. इसके अलावा मिन्त्रा, नायका जैसी वेबसाइट्स अच्छे खासे ऑफर्स देती हैं.

सेल का इंतजार करें
फेस्टिव सीजन के दौरान वेबसाइट्स पर अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं. अगर आपको कोई महंगी चीज चाहिए हो जैसे कुछ इलैक्ट्रिकल आइटम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, तो आप फेस्टिव सीजन में ही शॉपिंग करें. न्यू ईयर, होली, दीवाली, रक्षाबंधन, ईद जैसे त्यौहारों पर भी ई- कॉमर्स वेबसाइट पर सेल लगती है, जिसमें बड़े ही किफायती दामों पर चीजें मिल जाती है.  

आधी रात को मिलेगी अच्छी डील
ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हमें समय का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. आधी रात के समय में इन वेबसाइट्स का ट्रैफिक कम रहता है, ऐसे में जो भी गिने- चुने ग्राहक होते हैं उनकों यहां पर अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं. कई सेल तो ऐसी होती हैं जो रात के 12 बजे शुरू होती हैं और सुबह के 6 बजे खत्म होती हैं. इस दौरान ये वेबसाइट्स, 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट देती हैं.

बैंक ऑफर्स, कूपन कोड का फायदा उठाएं
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा बैंक ऑफर्स, कूपन कोड का भी ध्यान रखना चाहिए. इनका फा.दा उठाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. जैसे इंस्टामार्ट पर इस समय जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो बेहद ही आकर्षक हैं. रात के समय जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो 199 का सामान लेने पर आपको 9 रुपये में कोई एक लामान मिल जाता है. तो वहीं अगर 299 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करने पर आपको 1 रुपये में कुछ एक सामान मिल सकता है. ये सामा कुछ भी हो सकता है, प्याज, टमाटर, डोसा बैटर, बिस्किट, चिप्स जैसा बहुत कुछ मिल जाता है.

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना होता है, इससे स्मार्ट शॉपिंग होती है. आपको फायदे का सौदा मिलेगा और डिस्काउंट मिलने पर शॉपिंग करने का मज भी दोगुना हो जाएगा.

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Published at : 18 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Online Shopping E-commerce Website Shopping Tips
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