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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRation Card: परिवार से अलग होने पर कैसे मिलेगा राशन? जानें नया राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

Ration Card: परिवार से अलग होने पर कैसे मिलेगा राशन? जानें नया राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका

Ration Card Update: अगर आप परिवार से अलग रह रहे हैं और अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार की सुविधा से जरूरी दस्तावेज और नियम पूरे कर नया कार्ड बनवा सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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New Ration Card Apply: अगर आप भी किसी वजह से अपने परिवार से अलग रह रहे हैं और अपना अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ऐसे लोगों को भी नया राशन कार्ड बनवाने की सुविधा देता है, जो अपने परिवार से किसी विवाद के कारण अलग रह रहे हों. ऐसे में अगर आप भी अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है बस इसके लिए आपको कुछ जरूरी नियम और डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे. आइए जानते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

क्या है नया राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस?

  • अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले पुराने राशन कार्ड से अपना नाम हटवाएं. 
  • इसके लिए नजदीकी जनसेवा सेंटर (CSC) या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में आवेदन करें.
  • Name Deletion Form भरकर आधार कार्ड, पुराने राशन कार्ड की कॉपी और आवेदन पत्र जमा करें.
  • प्रोसेस पूरी होने के बाद विभाग की तरफ से आपको सरेंडर सर्टिफिकेट (Surrender Slip) दिया जाएगा. 
  • सरेंडर स्लिप मिलने के बाद नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

  • आय प्रमाण पत्र
  • नए पते का प्रमाण
  • आधार कार्ड (सभी सदस्यों का)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुराने राशन कार्ड से नाम हटने की सरेंडर स्लिप

कैसे अप्लाई करें नए राशन कार्ड?

  • अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करें.
  • इसके अलावा आप UMANG App के जरिए भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. 
  • अप्लाई करते समय खुद को एक अलग परिवार (Independent Family) के रूप में दर्ज करना होगा.

आवेदन के बाद होगी घर पर जांच

आवेदन जमा होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आपके पते की जांच करेंगे. जांच में यह देखा जाएगा कि आप सच में अलग रह रहे हैं और आपकी रसोई का खर्च भी अलग है. अगर जांच के दौरान रिपोर्ट में सही जानकारी मिलता है, तो नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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