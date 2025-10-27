सीनियर सिटिजन की इस स्कीम में कर लें निवेश, हर महीने होगी 20 हजार से ज्यादा की इनकम

अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कंर्फटेबल बनाना चाहते हैं और हर महीने एक तय इनकम चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 (Q3 FY26) के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी इस तिमाही में भी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर आपको पहले की तरह 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीनियर सिटिजन की इस स्कीम में निवेश पर कैसे हर महीने 20 हजार से ज्यादा की इनकम होगी.



क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)?

यह स्कीम खास तौर पर रिटायर्ड या सीनियर सिटिजन्स के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम मिलती रहे. इसमें आप एक बार में एकमुश्त रकम जमा करते हैं और हर तीन महीने में आपको उस पर ब्याज के रूप में पैसे मिलते रहते हैं. यह ब्याज आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में सीधे जमा कर दिया जाता है.

कितना ब्याज मिलेगा?

अभी इस स्कीम पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. यह ब्याज हर तीन महीने में आपके खाते में आ जाता है यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को, अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपये तक निवेश करते हैं, तो सालभर में आपको लगभग 2,46,000 का ब्याज मिलेगा क्योंकि ब्याज तिमाही में दिया जाता है, तो हर 3 महीने में 61,500 आपके खाते में आएंगे. अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो लगभग 20,500 हर महीने की इनकम बनती है यानी बिना किसी टेंशन के हर महीने खर्च के लिए तय रकम मिलती रहेगी.

निवेश की सीमा और कौन खोल सकता है यह खाता?

इस स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको कम से कम 1000 की जरूरत होती है. ज्यादा से ज्यादा आप 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. यह स्कीम 5 साल के लिए होती है, यानी आपके पैसे 5 साल तक सुरक्षित रहेंगे और हर तीन महीने में आपको ब्याज मिलता रहेगा. 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो इस स्कीम को 3 से 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी आपकी इनकम लगातार चलती रहेगी. अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पर पैसा निकालकर कहीं और निवेश भी कर सकते हैं. साथ ही जो व्यक्ति 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, वह इस स्कीम में खाता खोल सकता है. इसके अलावा जो व्यक्ति 55 से 60 साल की उम्र के बीच है और VRS लेकर रिटायर हुआ है, वह भी इसमें निवेश कर सकता है. अगर कोई व्यक्ति रक्षा विभाग से रिटायर हुआ है और उसकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है, तो वह भी इस स्कीम का लाभ उठा सकता है.

