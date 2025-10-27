हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीस्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

घर में रखे स्टेबलाइजर के ऊपर हम पानी की बॉटल या चार्जर जैसा कोई भी समान रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्टेबलाइजर के ऊपर कौनसी चीजें नहीं रखनी चाहिए.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 27 Oct 2025 08:05 PM (IST)
हम सभी के घर में बिजली से चलने वाले एप्लायंसेज होते हैं, जैसे- टीवी, फ्रिज और एसी. इन्हीं एप्लायंसेज के साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, लेकिन घर में रखा ये स्टेबलाइजर कई और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है. लोग इसपर सजावट का सामान, पानी की बॉटल और बाकी कई चीजें रख देते हैं बिना ये सोचे कि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. 

दरअसल, इससे करेंट लगने के साथ-साथ इसके खराब होने का डर भी रहता है. एक बार स्टेबलाइजर खराब हो जाए तो इसे ठीक करने में अच्छा खासा खर्चा आ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्टेबलाइजर के ऊपर कौन सी चीजें रखने से बचना चाहिए.

पानी रखना हो सकता है जानलेवा

स्टेबलाइजर बिजली से जुड़ा एक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के फ्लो को मैनेज करता है. ऐसे में इसके ऊपर पानी की बॉटल, पानी से भरा जग या कोई भी पानी से जुड़ी चीज रखने से पहले सौ बार सोचें क्योंकि अगर गलती से भी पानी इसमें चला गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं. इससे आपको जोर का करेंट भी लग सकता है और जान जा सकती है. इसके अलावा कई मामलों में तो शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है. साथ ही, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा होने के कारण इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है और घर में आग लगने के साथ-साथ, एप्लायंसेज भी फुंक सकते हैं. 

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रखें दूर 

स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हैंडल करता है. इसलिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जो इसे गरम कर देती है. ऐसे में स्टेबलाइजर के ऊपर कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम या चार्जर रखने से बचना चाहिए. स्टेबलाइजर से निकलने वाली हीट के कारण चार्जर के ओवरहीटिंग से फटने का डर रहता है.

कपड़ा या पेपर 

स्टेबलाइजर के हीटिंग नेचर के कारण किसी भी कंबस्टिबल चीज में आग लगने का खतरा रहता है. ऐसे में इसके ऊपर कोई कपड़ा या पेपर रखना बेहद खतरनाक है क्योंकि ऐसा करने से स्टेबलाइजर के ओवरहीट होने पर ये चीजें तुरंत आग पकड़ सकती है. इसलिए इसे किसी कपड़े से ढकना भी नहीं चाहिए.

परफ्यूम और तेल गलती से भी न रखें

परफ्यूम और तेल दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं, जो आग को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में स्टेबलाइजर के ऊपर इस तरह की चीजें गलती से भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हीट होने पर ये तुरंत शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट करा सकती हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 11:48 AM (IST)
