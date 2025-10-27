स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

हम सभी के घर में बिजली से चलने वाले एप्लायंसेज होते हैं, जैसे- टीवी, फ्रिज और एसी. इन्हीं एप्लायंसेज के साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, लेकिन घर में रखा ये स्टेबलाइजर कई और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है. लोग इसपर सजावट का सामान, पानी की बॉटल और बाकी कई चीजें रख देते हैं बिना ये सोचे कि ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है.

दरअसल, इससे करेंट लगने के साथ-साथ इसके खराब होने का डर भी रहता है. एक बार स्टेबलाइजर खराब हो जाए तो इसे ठीक करने में अच्छा खासा खर्चा आ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्टेबलाइजर के ऊपर कौन सी चीजें रखने से बचना चाहिए.

पानी रखना हो सकता है जानलेवा

स्टेबलाइजर बिजली से जुड़ा एक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के फ्लो को मैनेज करता है. ऐसे में इसके ऊपर पानी की बॉटल, पानी से भरा जग या कोई भी पानी से जुड़ी चीज रखने से पहले सौ बार सोचें क्योंकि अगर गलती से भी पानी इसमें चला गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं. इससे आपको जोर का करेंट भी लग सकता है और जान जा सकती है. इसके अलावा कई मामलों में तो शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है. साथ ही, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा होने के कारण इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है और घर में आग लगने के साथ-साथ, एप्लायंसेज भी फुंक सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रखें दूर

स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हैंडल करता है. इसलिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जो इसे गरम कर देती है. ऐसे में स्टेबलाइजर के ऊपर कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम या चार्जर रखने से बचना चाहिए. स्टेबलाइजर से निकलने वाली हीट के कारण चार्जर के ओवरहीटिंग से फटने का डर रहता है.

कपड़ा या पेपर

स्टेबलाइजर के हीटिंग नेचर के कारण किसी भी कंबस्टिबल चीज में आग लगने का खतरा रहता है. ऐसे में इसके ऊपर कोई कपड़ा या पेपर रखना बेहद खतरनाक है क्योंकि ऐसा करने से स्टेबलाइजर के ओवरहीट होने पर ये चीजें तुरंत आग पकड़ सकती है. इसलिए इसे किसी कपड़े से ढकना भी नहीं चाहिए.

परफ्यूम और तेल गलती से भी न रखें

परफ्यूम और तेल दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं, जो आग को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में स्टेबलाइजर के ऊपर इस तरह की चीजें गलती से भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हीट होने पर ये तुरंत शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट करा सकती हैं.