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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदेश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, जानिए किस रूट पर दौड़ेगी और क्या होगी टाइमिंग

देश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, जानिए किस रूट पर दौड़ेगी और क्या होगी टाइमिंग

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा-कामाख्या रूट पर चलाई जाती है, जिसके बाद अब वाराणसी और दिल्ली रूट पर भी देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाने की तैयारी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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  • इसमें 800 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे।

अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो अक्सर लोग ट्रेन को चुनते हैं, क्योंकि ट्रेन में यात्री आराम से सो कर भी सफर पूरा कर सकता है. यात्री खासतौर पर ऐसी ट्रेनों की तलाश में होते हैं, जो लंबे सफर को कम समय में पूरा कर सके. देश में पहले से ही एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है, जिसके बाद अब देश को दूसरी वंदे भारत स्पीलर ट्रेन मिलने वाली है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये दूसरी वंदे भारत स्पीलर ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी और कब से चलेगी? आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल.

किस रूट पर चलाई जाएगी?

बता दें कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाने की योजना बनाई गई है. हां, ये जरूर है कि इस रूट पर पहले से ही कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन अब इस रूट के यात्रियों को एक और तेज विकल्प मिलने वाला है. 

किराया कितना होगा?

इस ट्रेन के बारे में जानने के बाद कई यात्री इस ट्रेन के किराए से जुड़ी जानकारी भी हासिल करना चाहते होंगे, लेकिन अभी इस ट्रेन का किराया तय नहीं किया गया है. रेलवे बोर्ड की ओर से आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही इस ट्रेन के किराए का पता चलेगा. 

कब से चलाने की है तैयारी?

जानकारी के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दीवाली तक चलाने की तैयारी है. इस ट्रेन की रफ्तार 130 से 130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलाने की तैयारी है.

ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी?

  • ये ट्रेन वाराणसी कैंट से रात के समय 9 बजकर 20 मिनट पर रवाना होगी और सुबह के 5 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
  • वापसी की बात करें तो ये नई दिल्ली से 9 बजक 20 मिनट पर चलेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे वाराणसी पहुंचा देगी.

ट्रायल कब से होगा?

इस ट्रेन को दीवाली तक चलाया जा सकता है, इसलिए इसका ट्रायल इसी महीने सितंबर में ही शुरू करने की उम्मीद की जा रही है. यानी अगर ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही वाराणसी और नई दिल्ली रूट के यात्री वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे.

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कितने यात्रियों को मिलेगी सुविधा?

  • इस ट्रेन में 800 से भी ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे.
  • इसके साथ ही इसमें 11 AC थ्री टियर होंगे.
  • वहीं 4 AC टू -टियर होंगे.
  • और 1 फर्स्ट AC कोच भी होगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Utility News Vande Bharat Sleeper Train Varanasi-Delhi Route
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