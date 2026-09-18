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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीESIC वाले ध्यान दें, अब आधार से कार्ड लिंक किए बिना नहीं मिलेगा फायदा? आए नए नियम

ESIC वाले ध्यान दें, अब आधार से कार्ड लिंक किए बिना नहीं मिलेगा फायदा? आए नए नियम

ESIC लाभार्थियों के लिए पहचान कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत यह प्रक्रिया ऑनलाइन घर बैठे पूरी की जा सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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अगर आप भी ESIC के लाभार्थी हैं और इसके जरिए मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेते हैं, तो अब आपके लिए आधार को ESIC बीमा खाते से लिंक करना जरूरी हो गया है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने अपने आधिकारिक वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लाभार्थियों को अपना ESIC पहचान कार्ड को आधार से लिंक करना होगा. इसका पहल का खास मकसद सही लाभार्थी की पहचान करना और उसे मेडिकल इलाज, दवाओं और दूसरी सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है. 

अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. आप ESIC के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए घर बैठे खुद आधार सीडिंग की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं. अगर आपने भी अभी तक अपना आधार ESIC रिकॉर्ड से लिंक नहीं किया है, तो आइए जानते हैं इसे लिंक करने का आसान तरीका.

घर बैठे ESIC कार्ड से आधार कैसे लिंक करें?

  • सबसे पहले ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर “Insured Persons and Beneficiaries” सेक्शन को चुनें.
  • अब अपनी बीमा संख्या (Insurance Number) यानी User ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • लॉगिन करने के बाद “Aadhaar Seeding for IP” ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी में अपना नाम चेक करें और आधार सीडिंग का ऑप्शन चुनें. 
  • इसके बाद दिए गए बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करें.
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके प्रोसेस को सबमिट करें.
  • सफल वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा.
  • ESIC रिकॉर्ड में आधार की जानकारी का मिलान होने के बाद आधार आपके बीमा खाते से लिंक हो जाएगा.

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Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर रखें एक्टिव

आधार लिंक करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके आधार कार्ड में सही मोबाइल नंबर दर्ज है या नहीं. क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान OTP इसी नंबर पर आएगा. ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या बंद है, तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

किन कर्मचारियों को मिलता है ESIC का लाभ?

ESIC योजना के तहत मुख्य रूप से संगठित और निजी क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं दी जाती है. आमतौर पर 21,000 रुपये तक की मासिक सैलरी वाले कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं. हालांकि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह वेतन सीमा 25,000 रुपये प्रति माह बताई गई है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
ESIC ESIC Aadhaar Linking
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