नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी, छठ पर घर जाने वालों को तोहफा
छठ मनाने बिहार जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. रेलवे ने दीवाली और छठ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जानिए पूरी डिटेल.
- यात्रियों को त्योहारों पर टिकट उपलब्धता की सुविधा मिलेगी।
कमाई के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग गांव से शहर कमाने आते हैं तो वहीं कुछ छात्र भी शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं. ऐसे में घर से दूर रहना काफी मुश्किल हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि बड़े त्योहार तो कम से कम अपने परिवार वालों के साथ मनाया जाए. अगर आप भी दीवाली और छठ पर बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है.
दरअसल, दिल्ली और दरभंगा के बीच रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, ताकि जो यात्री दिल्ली से बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें टिकट की समस्या की वजह से अपना प्लान न बदलना पड़े.
कब से चलाई जाएंगी ट्रेनें?
जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 04098 नई दिल्ली-दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलाया जाएगा. यानी अब अगर किसी को छठ या दीवाली मनाने बिहार जाना है तो वे आसानी से जा सकता है.
कितने बजे होगी रवाना?
ट्रेन नंबर 04098 नई दिल्ली-दरभंगा ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से 9 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय दरभंगा पहुंचेगी.
कब-कब चलेगी ट्रेन?
यात्रियों के लिए सबसे खास बात तो यह है कि ये ट्रेन केवल हफ्ते में एक या दो दिन नहीं चलाई जाएंगी, बल्कि रोजाना चलाई जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों को लाभ मिल सके.
वापसी की ट्रेन भी चलाई जाएगी?
सबसे खास बात तो यह है कि दिल्ली से दरभंगा तक केवल जाने के लिए ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, बल्कि वापस आने के लिए भी चलाई जाएगी. दरभंगा से नई दिल्ली वापस आने के लिए ट्रेन नंबर 04097 के रूप में चलाई जाएगी.
कब से कब तक चलाई जाएगी ट्रेन
दरभंगा से नई दिल्ली वापस आने के लिए ट्रेन नंबर 04097 को 11 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलाई जाएगी. समय की बात करें तो ये ट्रेन दरभंगा से दोपहर के 3 बजे से चलाई जाएगी.
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यात्री पहले करें ये काम
अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो ट्रेन से जुड़ी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए. साथ ही ये पता करें कि स्पेशल ट्रेन की बुकिंग कब से की जा सकती है. वहीं जाने से लेकर वापस आने तक की टिकट भी पहले ही बुक कर लें, क्योंकि त्योहारों के समय आने-जाने वाली दोनों ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल रहता है.
स्टेशन पर पहुंचे जल्दी
त्योहार के समय स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टेशन समय से पहले ही पहुंचे और आपकी ट्रेन कौन से स्टेशन पर आने वाली है, इसकी जानकारी भी पहले ही रखें.
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