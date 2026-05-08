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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Tips: बैंक के अंदर कोई चुरा ले आपके पैसे-पर्स तो क्या करें? जान लें ये 5 बातें, बच जाएगी आपकी कमाई

Bank Tips: बैंक के अंदर कोई चुरा ले आपके पैसे-पर्स तो क्या करें? जान लें ये 5 बातें, बच जाएगी आपकी कमाई

Bank Tips: आज के समय में बैंक फ्रॉड और चोरी की घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है. अगर बैंक के अंदर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो करे ये काम.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 May 2026 09:49 AM (IST)
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  • कार्ड, नेट बैंकिंग ब्लॉक करें, और लोकपाल में शिकायत करें।

Bank Tips: आज के समय में कब, किसके साथ फ्रॉड हो जाए कुछ पता नहीं होता है. सोचिए अगर बैंक के अंदर आपके पैसे चोरी हो जाएं या आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे में सही कदम वो भी सही समय पर उठाना बहुत जरूरी है. क्योंकि सही समय पर की गई कार्रवाई से आपका नुकसान कम हो सकता है और केस जल्दी सॉल्व हो सकता है. 

1. तुरंत बैंक को जानकारी दें

जैसे ही आपको चोरी या फिर फ्रॉड का पता चले तो सबसे पहले बैंक मैनेजर या फिर बैंक के सुरक्षा अधिकारी को सूचना दें. इसके साथ ही अपनी शिकायत लिखित में दें और उसकी रिसीविंग जरूर लें.

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2. CCTV फुटेज की मांग करें

ये बात सभी को पता होती है कि बैंक में हर जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं. इसलिए सबसे पहले आप बैंक मैनेजर के पास जाए और उस टाइम की CCTV फुटेज को देखने की मांग करें और उसे अपने पास सुरक्षित भी रख लें, ताकि आगे पुलिस जांच में काम आ सके.

3. पुलिस में FIR दर्ज कराएं

  • इसके बाद बिना समय गवाए किसी पास के पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराएं. FIR में पूरी जानकारी दें जैसे...
  • सबसे पहले बताए कि घटना कब हुई.
  • साथ ही आपके कितने पैसे चोरी हुए है.
  • वहीं अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है तो उसकी भी जानकारी पुलिस को दें.

4. कार्ड और नेट बैंकिंग ब्लॉक करे

  • ध्यान रहें कि अगर आपके साथ कार्ड या फिर अकाउंट से जुड़ी धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत
  • बैंक के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें और कार्ड को ब्लॉक कराएं.
  • इसके साथ ही मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग को भी बंद कराएं.

5. बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करें

जरूरी बात कि अगर बैंक आपकी शिकायत पर सही से कार्रवाई नहीं करता है तो आप RBI के Banking Ombudsman यानी बैंकिंग लोकपाल में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.

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जरूरी सावधानियां 

बैंक से निकाले गए पैसे की रसीद हमेशा संभालकर रखें
किसी अनजान व्यक्ति को अपना पैसा या बैंक डिटेल्स न दिखाएं
केवल बैंक के अधिकृत कर्मचारी से ही मदद लें

अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए

आपके साथ अगर डिजिटल धोखाधाड़ी हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

Published at : 08 May 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Bank Digital Fraud Utility News SCAM
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