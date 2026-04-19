डिजिटल अरेस्ट से बचाएगा 'Abhay', खत्म होगा ठगों का खेल, रुकेंगे अरबों रुपए के साइबर फ्रॉड

Digital Arrest News: जैसे- जैसे भारत डिजिटल बनता जा रहा है, वैसे- वैसे ही डिजिटल खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है. इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामले देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. जिसको लेकर आम जनता के बीच डर की स्थिति भी बनी हुई है. ऐसे में जनता को इस फ्रॉड से बचाने के लिए सीबीआई ने एक नई पहल की शुरुआत की है. जिसके तहत जल्दी ही 'अभय' नाम की सुविधा शुरू की जाएगी.

क्या है 'अभय'?

दरअसल डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बढ़ते हुए मामलों पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) सोमवार को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट लॉन्च करने वाला है. ये चैटबॉट लोगों को उनके पास आए नोटिफिकेशंस की ऑथेंटिसिटी को वेरिफाई करने में मदद करेगा, जिससे लोग फर्जी नोटिफिकेशंस और धोखाधड़ी से बच पाएं. अधिकारियों के मुताबिक, 'अभय' नाम का ये चैटबॉट सीजेआई सूर्यकांत द्वारा 22वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के आयोजन के मौके पर लॉन्च किया जाएगा. ये आयोजन CBI अपने संस्थापक निदेशक की याद में आयोजित करती है.

सीबीआई के प्रवक्ता बोले...

इस आयोजन के दौरान मुख्य न्यायाधीश 'साइबर क्राइम की चुनौतियां- पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर भी बात करेंगे. इसके अलावा इस आयोजन में 24 मेडल्स भी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाएंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, 'एआई आधारित नोटिस वेरिफिकेशन चैटबॉट अभय लोगों को ये वेरिफाई करने की सुविधा देगा कि उनके पास आया नोटिस वाकई में सीबीआई ने जारी किया है या नहीं. डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामलों को देखते हुए ये नागरिकों के लिए बेहद जरूरी और उपयोगी टूल साबित होगा.'

बता दें कि कई लोग इस डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं. कई मामलो में ये फ्रॉड CBI अफसर बनकर लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे में ये चैटबॉट उन लोगों की मदद करेगा जिनके पास ऐसे फ्रॉड कॉल्स आएंगे. इसकी मदद से ना किसी के साथ धोखाधड़ी हो पाएगी और ना ही लाखों या करोड़ों के स्कैम में कोई फंस पाएगा.