हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटिकट बुक की है तो रुक जाएं, रेलवे ने ये ट्रेनें कीं कैंसिल, कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल?

टिकट बुक की है तो रुक जाएं, रेलवे ने ये ट्रेनें कीं कैंसिल, कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल?

Railway Train Cancelled News: अगर आपने ट्रेन टिकट बुक कर रखी है तो एक बार जरूर चेक कर लें. रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया है. आपकी ट्रेन भी लिस्ट में हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Railway Train Cancelled News: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल से जुड़ा एक अहम रेलखंड इन दिनों बड़े निर्माण कार्य से गुजर रहा है. फुलेरा, रींगस और रेवाड़ी के बीच रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम तेज कर दिया गया है. इसी वजह से इस रूट पर नॉन-इंटरलॉकिंग और ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. जब ऐसे तकनीकी काम होते हैं. तो सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की आवाजाही सीमित करनी पड़ती है. 

इसका सीधा असर यात्रियों की बुकिंग पर पड़ रहा है. रेलवे प्रशासन ने इस पूरे सेक्शन में परिचालन को सेफ रखने के लिए कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि अगले करीब एक महीने तक इस रूट से गुजरने वाली 6 प्रमुख ट्रेनें नहीं चलेंगी. ऐसे में अगर आपने पहले से टिकट बुक कर रखा है. तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी समय में परेशानी न हो.

इन रूट से जाने वालों को होगी परेशानी

आने वाले एक महीने तक इन इलाकों से सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक फुलेरा, रेवाड़ी, जयपुर, भिवानी और रींगस से होकर गुजरने वाले कई रूट अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगे. कुछ ट्रेनों को 31 जनवरी तक रद्द किया गया है.

वहीं कुछ का संचालन 15 फरवरी तक बंद रखा जाएगा. इसका असर खास तौर पर रोज सफर करने वाले यात्रियों और उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने पहले से लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रखी है. कई यात्रियों को अब दूसरी ट्रेनों, बदले हुए रूट या फिर बस जैसे विकल्पों पर निर्भर होना पड़ेगा. इसलिए यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर जांच लेना समझदारी होगी.

  • ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा-रेवाड़ी 18 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19618 रेवाड़ी- मदार 18 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 09733 जयपुर- भिवानी 18 जनवरी से 31 जनवरी तक कैंसिल रहेगी.

  • ट्रेन नंबर 09734 भिवानी- जयपुर 18 जनवरी से 31 जनवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी- रींगस 18 जनवरी से 31 जनवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 09638 रींगस- रेवाड़ी 18 जनवरी से 31 जनवरी तक कैंसिल रहेगी.

Published at : 19 Jan 2026 06:49 AM (IST)
