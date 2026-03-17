सिलेंडर खत्म तो महज 200 रुपये में बन जाएगा खाना बनाने का जुगाड़, बड़े काम की है यह चीज

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत देश में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर चिंता का माहौल लगातार बना हुआ है. हालांकि एलपीजी गैस को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम उत्पाद और रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. लेकिन फिर भी कई शहरों में एलपीजी गैस का असर देखने को मिल रहा है. खासकर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. जहां इसकी कमी के चलते कारोबार प्रभावित हो रहे हैं, इस बीच बाजार में कम लागत वाले संसाधनों की मांग भी तेजी से बढ़ गई है. जिससे आसानी से खाना बनाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका भी सिलेंडर खत्म हो गया है तो महज 200 रुपये में आपका भी खाना बनाने का जुगाड़ हो जाएगा और कौन सी चीज आपके बड़े काम आएगी.

इस चीज से 200 रुपये में बन जाएगा खाना बनाने का जुगाड़

गैस की शॉर्टेज से निपटने के लिए कुछ बड़े रेस्टोरेंट और होटल ने भी लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि छोटे दुकानदारों और घरों में अब लोग इलेक्ट्रिक ऑप्शंस की ओर रुख कर रहे हैं. इसी दौरान एक सस्ता इलेक्ट्रिक कॉइल हिटर लोगों के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आया है. जिसकी कीमत करीब 200 रुपये के आसपास बताई जा रही है और इससे आसानी से खाना पकाया जा सकता है. वहीं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कॉइल बिजली से चलता है और इसमें लगे कॉइल के जरिए गर्मी पैदा होती है, जिससे खाना पकाया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आसान है और कम कीमत में यह तुरंत उपलब्ध भी हो जाता है.

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क्या है इलेक्ट्रिक कॉइल और कैसे काम करता है यह?

इलेक्ट्रिक कॉइल एक ऐसा डिवाइस है, जिसे तारों को खास तरीके से लपेटकर बनाया जाता है. इसमें बिजली का प्रवाह होने पर गर्मी पैदा होती है और यह गर्मी खाना पकाने के काम आती है. यह तकनीक लंबे समय से अलग-अलग डिवाइस में इस्तेमाल होती रही है और अब गैस की कमी के बीच यह आम लोगों के लिए एक सस्ता और उपयोगी ऑप्शन बनकर सामने आई है.

इलेक्ट्रिक कॉइल की खासियत

एक सिंगल फेस वाला इलेक्ट्रिक कॉइल महज 130 रुपये में आसानी से मिल जाता है. वहीं यह 110 वोल्टेज का होता है. इसके अलावा यह चीनी मिट्टी का बना होता है और इसकी पावर 1000 वाट की होती है. वहीं इसकी साइज 12*7 इंच होती है. जिससे इस पर खाना बनाना भी आसान होता है और यह फिलहाल गैस की शॉर्टेज में भी काफी मददगार ऑप्शन माना जा रहा है.

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