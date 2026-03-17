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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअंडे पर यह बात नहीं लिखी तो मिलेगी सजा, जानें योगी सरकार ने नियमों में क्या किया बदलाव?

अंडे पर यह बात नहीं लिखी तो मिलेगी सजा, जानें योगी सरकार ने नियमों में क्या किया बदलाव?

Expiry Date On Eggs in UP: अब अंडा खरीदते वक्त तारीख देखना जरूरी. यूपी में नए नियम के तहत बिना एक्सपायरी लिखे बेचने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई और नुकसान.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Mar 2026 01:53 PM (IST)
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Expiry Date On Eggs in UP: देश में अंडे खाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और हर दिन करोड़ों लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. ऐसे में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि जो अंडा आप खा रहे हैं वह कितना ताजा और सेफ है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है. इसके तहत हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा. यानी अब बाजार से अंडे खरीदते समय सिर्फ रेट नहीं. उसकी तारीख भी चेक करनी होगी. इससे ग्राहकों को ज्यादा जागरूक और सेहत को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है. 

हर अंडे पर लिखनी होगी तारीख

योगी सरकार के नए नियम के तहत अब अंडा उत्पादकों और विक्रेताओं को हर अंडे पर दो जरूरी जानकारी देनी होगी. पहली वह तारीख जब अंडा दिया गया और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट. यानी अब बिना लेबल के अंडे नहीं बेचे जा सकेंगे.

पशुपालन विभाग का मानना है कि इससे ग्राहक को सही जानकारी मिलेगी. अभी तक कई जगहों पर पुराने अंडे भी नए बताकर बेच दिए जाते थे. लेकिन इस नियम के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा और खरीदने वाला खुद जांच कर सकेगा.

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नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है. अगर कोई व्यापारी या किसान इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके अंडों को नष्ट किया जा सकता है. इसके अलावा उन पर 'मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त' का लेबल भी लगाया जा सकता है. यानी सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह कदम लोगों की सेहत से जुड़ा है. इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. व्यापारियों को पहले से तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं.

सेफ्टी पर बढ़ेगा फोकस

इस नियम के पीछे एक बड़ा कारण अंडों की सही स्टोरेज भी है. रिसर्च बताती है कि सामान्य तापमान पर अंडे करीब दो हफ्ते तक सुरक्षित रहते है.  जबकि ठंडे तापमान में इन्हें ज्यादा समय तक रखा जा सकता है. लेकिन ज्यादातर दुकानदार सही कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते. ऊपर से अंडों को सब्जियों के साथ रखने जैसी गलतियां भी होती हैं. ऐसे में अब लेबलिंग से ग्राहक को अंदाजा रहेगा कि अंडा कितना पुराना है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Mar 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Eggs Utility News UP Government
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