अंडे पर यह बात नहीं लिखी तो मिलेगी सजा, जानें योगी सरकार ने नियमों में क्या किया बदलाव?

Expiry Date On Eggs in UP: देश में अंडे खाने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और हर दिन करोड़ों लोग इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. ऐसे में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि जो अंडा आप खा रहे हैं वह कितना ताजा और सेफ है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है. इसके तहत हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा. यानी अब बाजार से अंडे खरीदते समय सिर्फ रेट नहीं. उसकी तारीख भी चेक करनी होगी. इससे ग्राहकों को ज्यादा जागरूक और सेहत को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है.

हर अंडे पर लिखनी होगी तारीख

योगी सरकार के नए नियम के तहत अब अंडा उत्पादकों और विक्रेताओं को हर अंडे पर दो जरूरी जानकारी देनी होगी. पहली वह तारीख जब अंडा दिया गया और दूसरी उसकी एक्सपायरी डेट. यानी अब बिना लेबल के अंडे नहीं बेचे जा सकेंगे.

पशुपालन विभाग का मानना है कि इससे ग्राहक को सही जानकारी मिलेगी. अभी तक कई जगहों पर पुराने अंडे भी नए बताकर बेच दिए जाते थे. लेकिन इस नियम के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा और खरीदने वाला खुद जांच कर सकेगा.

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नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है. अगर कोई व्यापारी या किसान इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके अंडों को नष्ट किया जा सकता है. इसके अलावा उन पर 'मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त' का लेबल भी लगाया जा सकता है. यानी सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह कदम लोगों की सेहत से जुड़ा है. इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. व्यापारियों को पहले से तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं.

सेफ्टी पर बढ़ेगा फोकस

इस नियम के पीछे एक बड़ा कारण अंडों की सही स्टोरेज भी है. रिसर्च बताती है कि सामान्य तापमान पर अंडे करीब दो हफ्ते तक सुरक्षित रहते है. जबकि ठंडे तापमान में इन्हें ज्यादा समय तक रखा जा सकता है. लेकिन ज्यादातर दुकानदार सही कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते. ऊपर से अंडों को सब्जियों के साथ रखने जैसी गलतियां भी होती हैं. ऐसे में अब लेबलिंग से ग्राहक को अंदाजा रहेगा कि अंडा कितना पुराना है.

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