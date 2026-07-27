#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात

चुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात

Relationship Tips: आप भी अपने पार्टनर का फोन चोरी-छुपे चेक करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अपने पार्टनर का फोन उससे छुपकर चेक करना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे रिश्ते में भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पार्टनर का फोन बिना इजाजत देखना कानूनी समस्या है।

Relationship Tips: अगर कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूती से चलाना है तो उसके लिए भरोसा, सम्मान और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है. लेकिन आजकल के ज्यादातर रिश्तों में पार्टनर के बीच भरोसा बहुत कम देखने को मिल रहा है. कई लोग चोरी-छिपे अपने पार्टनर का फोन चेक करते हैं. लेकिन ऐसा बार-बार करना गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में एक सवाल सबसे मन में आएगा कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं? 

पार्टनर का फोन चेक करना सही है?

इसका जवाब है नहीं. अपने पार्टनर का फोन उससे छुपकर चेक करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से यह साफ होता है कि आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है. साथ ही आपके पार्टनर को भी अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा अधिकार है. ऐसा करने से आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है और रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए.

बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स

क्या करना चाहिए?

अगर आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक है तो ऐसे में सबसे बेहतर है कि आप उनसे सीधे बात करें. कभी-कभी कुछ गलतफहमी के कारण भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए अगर आप सीधे बात करते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच का शक और गलतफहमी दूर हो जाएं.

बिना परमिशन मोबाइल चेक न करें

अगर आप अपने पार्टनर का मोबाइल चेक कर रहे हैं और वो भी बिना उनकी परमिशन के तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. भारतीय कानून के तहत अगर आप शादीशुदा या फिर रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की प्राइवेसी को खत्म कर दें. शादी या किसी रिश्ते में होने से किसी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाता. ऐसे मामले की परिस्थितियों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से जुड़े कानूनी पहुलओं पर सवाल उठ सकते हैं.

आज से 2 अगस्त तक कई मेमू ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें लिस्ट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Right To Privacy Utility News Relationship Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
चुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात
चुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात
यूटिलिटी
LIC की इस स्कीम से पाएं हर महीने गारंटीड पेंशन, जानें कितना करें निवेश
LIC की इस स्कीम से पाएं हर महीने गारंटीड पेंशन, जानें कितना करें निवेश
यूटिलिटी
बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स
बच्चों के साथ ट्रेन यात्रा होगी सुरक्षित, अपनाएं ये जरूरी टिप्स
यूटिलिटी
आज से 2 अगस्त तक कई मेमू ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें लिस्ट
आज से 2 अगस्त तक कई मेमू ट्रेनें रद्द, सफर से पहले देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
हेल्थ
Spider Veins: आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget