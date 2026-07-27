चुपके से पार्टनर का फोन चेक करते हैं? जान लें ये जरूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पार्टनर का फोन बिना इजाजत देखना कानूनी समस्या है।

Relationship Tips: अगर कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूती से चलाना है तो उसके लिए भरोसा, सम्मान और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है. लेकिन आजकल के ज्यादातर रिश्तों में पार्टनर के बीच भरोसा बहुत कम देखने को मिल रहा है. कई लोग चोरी-छिपे अपने पार्टनर का फोन चेक करते हैं. लेकिन ऐसा बार-बार करना गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में एक सवाल सबसे मन में आएगा कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं?

पार्टनर का फोन चेक करना सही है?

इसका जवाब है नहीं. अपने पार्टनर का फोन उससे छुपकर चेक करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से यह साफ होता है कि आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है. साथ ही आपके पार्टनर को भी अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा अधिकार है. ऐसा करने से आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है और रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए.

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क्या करना चाहिए?

अगर आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक है तो ऐसे में सबसे बेहतर है कि आप उनसे सीधे बात करें. कभी-कभी कुछ गलतफहमी के कारण भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए अगर आप सीधे बात करते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच का शक और गलतफहमी दूर हो जाएं.

बिना परमिशन मोबाइल चेक न करें

अगर आप अपने पार्टनर का मोबाइल चेक कर रहे हैं और वो भी बिना उनकी परमिशन के तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. भारतीय कानून के तहत अगर आप शादीशुदा या फिर रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की प्राइवेसी को खत्म कर दें. शादी या किसी रिश्ते में होने से किसी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाता. ऐसे मामले की परिस्थितियों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से जुड़े कानूनी पहुलओं पर सवाल उठ सकते हैं.

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