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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरक्षाबंधन पर ऑनलाइन या ऑफलाइन? गिफ्ट खरीदने का कौन सा तरीका रहेगा बेस्ट

रक्षाबंधन पर ऑनलाइन या ऑफलाइन? गिफ्ट खरीदने का कौन सा तरीका रहेगा बेस्ट

अगर आप अपने भाई-बहन के लिए ऑनलाइन या बाजार जाकर गिफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जान लें, कि कौन सा तरीका अपके लिए किफायती और बेहतर साबित हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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  • शीघ्रता के लिए बाजार, दूर रहने वालों के लिए ऑनलाइन विकल्प उपयुक्त है।

अगस्त का महीना बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में अगर आप भी अपने भाई या बहन के लिए कई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस बात से परेशान हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन गिफ्ट खरीदना बेहतर रहेगा? दोनों ही तरीके अपनी-अपनी जगह पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 

मार्केट जाकर गिफ्ट खरीदना सही रहेगा?

ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामान को आने में 4-5 दिन या फिर कभी एक हफ्ता तक भी लग सकता है. ऐसे में आप अपने आसपास की फेमस मार्केट में जाकर गिफ्ट खरीद सकते हैं. सबसे खास बात तो यह है कि सामने से खरीदने पर आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा मोलभाव भी कर सकते हैं. मार्केट जाकर गिफ्ट खरीदने में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं और दूसरी बात की आपको डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

ऑनलाइन ऑर्डर करना है ज्यादा बेहतर?

आज कल लोगों के पास समय ज्यादा नहीं होता है. ऐसे में वह सोचते हैं कि घर बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से ही कोई गिफ्ट खरीद लेते हैं. अगर आपको भी समय की दिक्कत है तो आप ऑनलाइन अपने बजट के मुताबिक कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं और ऐसा कुछ खरीदें जो आपके भाई या बहन को पसंद आए.

ऑनलाइन गिफ्ट खरीदने में एक फायदा भी है कि अगर आपके भाई-बहन दूर रहते हैं तो आप गिफ्ट ऑर्डर करके उनके एड्रेस पर भेज सकते हैं. इसके अलावा त्योहारों के आसपास कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऑफर और छूट देते हैं. ऐसे में आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं और गिफ्ट खरीद सकते हैं. 

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आपके लिए कौन सा तरीका है बेस्ट?

अगर आपको डिलीवरी का इतंजार नहीं करना है तो आप अपने पास की लोकल मार्केट में जाकर अपने भाई-बहन के लिए गिफ्ट खरीदना बेहतर विकल्प साबित होगा. वहीं अगर भाई-बहन दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करने उनके पते पर गिफ्ट भिजवा सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
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