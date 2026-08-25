444 दिन की स्पेशल FD में 5 लाख रुपए जमा करने पर कितना बढ़ेगा पैसा?

अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप उन्हें बैंक में सुरक्षित रखना है तो ये खबर आपके लिए ही है. क्या आप जानते हैं कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के साथ- साथ उससे एक्स्ट्रा पैसे भी बना सकते हैं. अगर आप भी अपने 5 लाख पर ब्याज कमाना चाहते हैं, तो एफडी की तरफ जाएं. इस समय कुछ सरकारी बैंक 444 दिन की खास एफडी पर ग्राहकों को 6.45% से 6.75% तक ब्याज दे रहे हैं. इससे जुड़े सभी तरह के सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं. इससे आपको सरकारी बैंक में एफडी करने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी.

444 दिन की एफडी क्या स्पेशल है?

आम तौर पर बैंक अलग-अलग समय के लिए एफडी करते हैं. लेकिन कुछ बैंक लिमिटेड समय के लिए अलग एफडी वाली योजना भी चलाते हैं, जिसमें नॉर्मल एफडी के मुकाबले अच्छा ब्याज मिल जाता है. 444 दिन यानी करीब 14.5 महीने के समय वाली एफडी भी इसी तरह की खास योजना है.

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सेंट्रल बैंक में कितना मिलेगा ब्याज?

सरकारी बैंकों की 444 दिन की एफडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ब्याज देता है. सीबीआई में 6.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है. इस दर पर 5 लाख रुपए जमा करने पर 42,400 रुपए का ब्याज बनता है. यानी 444 दिन पूरे होने पर आपको 5 लाख के बदले 5.42 लाख रुपए मिलेंगे.

पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक में कितना ब्याज?

पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक 444 दिन की एफडी पर ग्राहकों को 6.60 फीसदी ब्याज देते हैं. इस दर पर 5 लाख रुपए जमा करने पर आपका करीब 41,400 रुपए ब्याज बनता है. यानी मैच्योरिटी पर रकम करीब 5.41 लाख रुपए हो जाएगी.

केनरा बैंक में कितना मिलेगा?

केनरा बैंक 444 दिन की एफडी पर 6.50 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है. 5 लाख रुपए की जमा पर इस दर से करीब 40,800 रुपए ब्याज बन जाता है. यानी 444 दिन बाद आपको पूरे 5.41 लाख रुपए मिल सकते हैं.

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एसबीआई और बीओबी में कितना ब्याज मिलेगा?

देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इतना ज्यादा ब्याज नहीं देते हैं. 444 दिन की एफडी पर ये कस्टमर्स को सिर्फ 6.45 फीसदी ब्याज दे रहे हैं. एसबीआई की ये एफडी अमृत वृष्टि योजना के नाम से है. इन दोनों बैंक की एफडी में 5 लाख रुपए की जमा पर आपको 40,500 रुपए का ब्याज मिल जाएगा. यानी मैच्योरिटी पर रकम करीब 5.40 लाख रुपए हो जाएगी.

सीनियर सीटिजन को ज्यादा मिलेगा ब्याज?

अगर एफडी कराने वाला व्यक्ति सीनियर सीटिजन है तो कई बैंक कुछ ज्यादा ब्याज देते हैं. इसलिए 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को एफडी कराने से पहले अपने बैंक की सीनियर सीटिजन वाली ब्याज दर भी पता कर लेनी चाहिए.