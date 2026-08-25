LPG E- Kyc नहीं कराई है तो कब तक आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कनेक्शन कटेगा नहीं, लेकिन सेवाएं बहाल करने को KYC जरूरी।

अगर आपके घर पर LPG सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है और आपने अभी तक LPG कनेक्शन की e-KYC नहीं करवाई है तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है. जिन उपभोक्ताओं ने तय समयसीमा तक e-KYC करवा ली है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने डेडलाइन तक भी e-KYC नहीं करवाई है तो अब उनके मन में एक सवाल है कि क्या उनका गैस कनेक्शन कट जाएगा?

इस डेट तक करवानी थी e-KYC

दरअसल, 23 अगस्त 2026 तक ही e-KYC करवाने की आखिरी डेट थी. लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं, जिन्होंने e-KYC नहीं करवाई होगी. अब ऐसे उपभोक्ताओं को कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती है. अब जानते हैं कि कब तक गैस कनेक्शन कट जाएगा?

कब तक कटेगा गैस कनेक्शन?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि e-KYC नहीं करवाने पर अब आपका सीधे गैस कनेक्शन ही काट दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है. हां, ये जरूर है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अब उनको सिलेंडर बुक करने में दिक्कत आ सकती है. यानी आपका गैस कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.

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सब्सिडी में भी आ सकती है दिक्कत

ई-केवाईसी नहीं करवाने पर केवल सिलेंडर बुकिंग में ही देरी नहीं होगी, बल्कि सब्सिडी से जुड़ी सुविधा मिलने में भी दिक्कत आ सकती है और कुछ मामलों में तो सब्सिडी रोक दी जा सकती है. लेकिन अभी भी ई-केवाईसी पूरी करके गैस कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को दोबारा से सामान्य करवाया जा सकता है. अगर अभी भी ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं.

e-KYC करने के बाद होगा क्या?

अगर e-KYC नहीं करवाई है तो आपको सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन e-KYC करवाने के बाद सेवा दोबारा शुरू की जा सकती है. इसलिए गैस कनेक्शन कट जाएगा, इस बात की चिंता छोड़कर e-KYC जल्द से जल्द करवाएं. आप e-KYC ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और अगर ऑनलाइन में समस्या आती है तो आप अपने पास की गैस एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं.

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