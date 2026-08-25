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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG E- Kyc नहीं कराई है तो कब तक आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा?

LPG E- Kyc नहीं कराई है तो कब तक आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा?

LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आपने समय सीमा तक गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो क्या अब गैस कंपनी आपका कनेक्शन काट देंगी या नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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  • कनेक्शन कटेगा नहीं, लेकिन सेवाएं बहाल करने को KYC जरूरी।

अगर आपके घर पर LPG सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है और आपने अभी तक LPG कनेक्शन की e-KYC नहीं करवाई है तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है. जिन उपभोक्ताओं ने तय समयसीमा तक e-KYC करवा ली है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने डेडलाइन तक भी e-KYC नहीं करवाई है तो अब उनके मन में एक सवाल है कि क्या उनका गैस कनेक्शन कट जाएगा?

इस डेट तक करवानी थी  e-KYC

दरअसल, 23 अगस्त 2026 तक ही e-KYC करवाने की आखिरी डेट थी. लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं, जिन्होंने e-KYC नहीं करवाई होगी. अब ऐसे उपभोक्ताओं को कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती है. अब जानते हैं कि कब तक गैस कनेक्शन कट जाएगा?

कब तक कटेगा गैस कनेक्शन?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि e-KYC नहीं करवाने पर अब आपका सीधे गैस कनेक्शन ही काट दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है. हां, ये जरूर है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अब उनको सिलेंडर बुक करने में दिक्कत आ सकती है. यानी आपका गैस कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.

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सब्सिडी में भी आ सकती है दिक्कत

ई-केवाईसी नहीं करवाने पर केवल सिलेंडर बुकिंग में ही देरी नहीं होगी, बल्कि सब्सिडी से जुड़ी सुविधा मिलने में भी दिक्कत आ सकती है और कुछ मामलों में तो सब्सिडी रोक दी जा सकती है. लेकिन अभी भी ई-केवाईसी पूरी करके गैस कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को दोबारा से सामान्य करवाया जा सकता है. अगर अभी भी ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं.

e-KYC करने के बाद होगा क्या?

अगर e-KYC नहीं करवाई है तो आपको सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन e-KYC करवाने के बाद सेवा दोबारा शुरू की जा सकती है. इसलिए गैस कनेक्शन कट जाएगा, इस बात की चिंता छोड़कर e-KYC जल्द से जल्द करवाएं. आप e-KYC ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और अगर ऑनलाइन में समस्या आती है तो आप अपने पास की गैस एजेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
E-KYC Utility News LPG Cylinder
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