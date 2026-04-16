राजस्थान को हमेशा से ही बेटियों के मामले में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है. इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से सरकार ने साल 2024 में एक नई योजना शुरू की थी, जिसका नाम है 'लाडो प्रोत्साहन योजना'. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से बेटी पैदा होने पर उसके लालन पालन के लिए एक धनराशि दी जाती है. अब करीब दो साल बाद सरकार ने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी कर दी है. जिससे माता- पिता के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है.

50 हजार की राशि बढ़ाई गई

'लाडो प्रोत्साहन योजना' अगस्त 2024 में शुरू की गई है. इस योजना के तहत बालिकाओं के लालन पालन के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 1 से डेढ़ लाख के बीच कर दी गई है. बढ़ी हुई राशि का लाभ इस शैक्षणिक सत्र में ही दिया जाएगा. जिसे शिक्षा विभाग ने शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के तहत सरकार 7 किश्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. ये सारा लाभ लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

'लाडो प्रोत्साहन योजना' का लाभ उन्हीं माता- पिता को मिलने वाला है जिनके घर पर बेटी पैदा हुई है. ये लाभ राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को मिलेगा. इसके लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाएगा, आपको ये भी बता दें कि ये आवेदन निःशुल्क किया जाएगा. यदि इस योजना के नाम पर आपसे कोई पैसा वसूली या फीस मांगता है तो आप उसे साफ मना कर दें.

मां की पात्रता है अनिवार्य

इस आवेदन के लिए बेटी की मां का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है. बेटी के जन्म के साथ ही पहली किश्त दी जाएगी, कुछ महीनों बाद दूसरी किश्त. तो वहीं तीसरी किश्त बेटी के कक्षा 1 में प्रवेश के बाद दी जाएगी. इसके अलावा, पहले की राजश्री योजना की बाकी बची किश्तों को भी अब इसी योजना में समाहित किया गया है. तीसरी से छठी किश्त तक के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी, भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.