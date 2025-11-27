हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसर्दियों को देखते रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर भारत से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

सर्दियों को देखते रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर भारत से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

North India Train Cancelled News: कोहरे के सीजन में ट्रेनों की विजिबिलिटी कम होने पर रेलवे कई लंबे रूट की सर्विस को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है. चेक कर लें ट्रेनों की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

North India Train Cancelled News: सर्दियां शुरू होते ही उत्तर भारत में कोहरा हर साल अपना असर दिखाता है और रेलवे इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है. घना धुंधलका ट्रेनों की स्पीड कम कर देता है. सिग्नल कम दिखते हैं और लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों तक देरी से चलती हैं. यही वजह है कि इस बार रेलवे ने इंतजार करने के बजाय पहले ही बड़ा फैसला ले लिया. दिसंबर से फरवरी के बीच कई ट्रेनों को अस्थाई तौर पर रद्द किया जा रहा है.

जिससे यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और रेल नेटवर्क पर गैर जरूरी भीड़ न हो और ट्रेनों के चलने में देरी न बढ़े. यही पूरी कहानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की हाल ही में जारी की गई सूची में नजर आती है. जिसमें कुल 48 ट्रेनों को 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक अलग-अलग तारीखों के लिए कैंसिल किया है. देख लें लिस्ट.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

सर्दियों में कोहरा इतना घना हो जाता है कि ट्रेनों के लिए ट्रैक साफ देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इस हालात में स्पीड कम करनी पड़ती है और टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ जाती है. यहां असली बात सेफ्टी की है, क्योंकि कम विजिबिलिटी में जरा सा मिसमैच भी बड़ा हादसा बना देता है. 

इसी वजह से रेलवे हर साल इस सीजन में कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को पॉज पर रख देता है ताकि नेटवर्क पर लोड कम हो और बाकी ट्रेनें ज्यादा कंट्रोल्ड और सुरक्षित तरीके से चल सकें. इस बार भी वही सिस्टम अपनाया गया है, इसलिए कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18104 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12873 हाटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12874 हाटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 2 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22858 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 3 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 2 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14618 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 1 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 5 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस 5 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 7 दिसंबर – 1 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 6 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14524 अंबाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जंक्शन–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: 5 सीटर कार में बैठा रखे हैं 6 लोग तो कितनी लगेगी पेनाल्टी? जान लें नियम

Published at : 27 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Railway News Train Cancelled Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों के नकाब में 'कातिल' !
Kamla Pasand Family News: दीप्ति की आत्महत्या या हत्या..आखिर सच क्या? | Delhi | Breaking
Hardik Rathi Case: देश के 'भविष्य' का 'हत्यारा' सिस्टम! | Haryana | Rohtak | ABP News
Miss Cosmo India 2025 | Vipra Mehta Interview | उनका सफर | सपने और मकसद
SIR Row: कौन बोला..BLO-बेबस लाचार ऑफिसर? | EC | Opposition Vs NDA | Bharat Ki Baat | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
बॉलीवुड
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
क्रिकेट
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget