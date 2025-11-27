North India Train Cancelled News: सर्दियां शुरू होते ही उत्तर भारत में कोहरा हर साल अपना असर दिखाता है और रेलवे इसका सबसे बड़ा शिकार बनता है. घना धुंधलका ट्रेनों की स्पीड कम कर देता है. सिग्नल कम दिखते हैं और लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों तक देरी से चलती हैं. यही वजह है कि इस बार रेलवे ने इंतजार करने के बजाय पहले ही बड़ा फैसला ले लिया. दिसंबर से फरवरी के बीच कई ट्रेनों को अस्थाई तौर पर रद्द किया जा रहा है.

जिससे यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और रेल नेटवर्क पर गैर जरूरी भीड़ न हो और ट्रेनों के चलने में देरी न बढ़े. यही पूरी कहानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की हाल ही में जारी की गई सूची में नजर आती है. जिसमें कुल 48 ट्रेनों को 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक अलग-अलग तारीखों के लिए कैंसिल किया है. देख लें लिस्ट.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

सर्दियों में कोहरा इतना घना हो जाता है कि ट्रेनों के लिए ट्रैक साफ देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इस हालात में स्पीड कम करनी पड़ती है और टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ जाती है. यहां असली बात सेफ्टी की है, क्योंकि कम विजिबिलिटी में जरा सा मिसमैच भी बड़ा हादसा बना देता है.

इसी वजह से रेलवे हर साल इस सीजन में कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को पॉज पर रख देता है ताकि नेटवर्क पर लोड कम हो और बाकी ट्रेनें ज्यादा कंट्रोल्ड और सुरक्षित तरीके से चल सकें. इस बार भी वही सिस्टम अपनाया गया है, इसलिए कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18104 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12873 हाटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12874 हाटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 2 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22858 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 3 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 2 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14618 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 1 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 5 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस 5 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 7 दिसंबर – 1 मार्च 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 3 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 6 दिसंबर – 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 4 दिसंबर – 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14524 अंबाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 2 दिसंबर – 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जंक्शन–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 1 दिसंबर – 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल

