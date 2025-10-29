हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रूट की ट्रेनें हुईं कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रूट की ट्रेनें हुईं कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट

News Of Cancelled Trains: सर्दियों में कोहरे के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को टेंपररी तौर से कैंसिल किया है. सफर पर निकलने से पहले अपने रूट की ट्रेन लिस्ट जरूर चेक कर लें जिससे परेशानी न हो.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Oct 2025 07:02 AM (IST)
News Of Cancelled Trains: रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है. हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लेकिन सर्दियों के मौसम में यह यात्रा थोड़ी मुश्किल हो जाती है. दरअसल घने कोहरे की वजह से रेलवे को हर साल ट्रेनों के संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस बार भी ठंड बढ़ते ही कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ रद्द की जा रही हैं. रेलवे ने अब तय किया है कि लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें अगले तीन महीनों तक बंद रहेंगी. इनमें सहारनपुर रूट से गुजरने वाली लगभग 16 ट्रेनें भी शामिल हैं.

 रेलवे ने कोहरे के चलते ट्रेनें कैंसिल न हो इसके लिए आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं. बावजूद इसके हर बार ठंड के मौसम में ट्रेनें समय पर नहीं चल पातीं. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद कोहरे की मार से निपटना अभी भी रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई ह  जिससे यात्रियों को देरी और कैंसिलेशन की परेशानी झेलनी पड़ती है. 

तीन महीनों तक ट्रेनें कैंसिल

अगर आप आने वाले कुछ महीनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे ने इस साल भी सर्दियों के दौरान कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है. 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलेंगी. इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की अहम ट्रेन जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शामिल है. जो 1 मार्च 2026 तक बंद रहेगी.

कोहरे के कारण यह कदम उठाया गया है. जिससे ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा बनी रहे. हालांकि इससे यात्रियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खासकर उन लोगों की जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी है. सहारनपुर स्टेशन के वरिष्ठ अधीक्षक ए.के. त्यागी के मुताबिक रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की तैयारी की है, ताकि यात्रा के दौरान परेशानी कम से कम हो.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी  सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

  • ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर  14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 

Published at : 29 Oct 2025 07:02 AM (IST)
