हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य के मुसाफिरों के लिए खड़ी हुई मुश्किल, मार्च-अप्रैल में कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने से पहले देख लें लिस्ट

इस राज्य के मुसाफिरों के लिए खड़ी हुई मुश्किल, मार्च-अप्रैल में कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: रेलवे की ओर से मार्च और अप्रैल के दौरान कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा. कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कुछ के रूट में बदलाव किया गया है. जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Mar 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं. लंबी दूरी का सफर हो या रोजमर्रा के सफर के लिए लाखों यात्रियों के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है. हालांकि कई बार रेलवे लाइनों के विस्तार, मेंटेनेंस या नए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है. इसी वजह से कुछ रूट्स पर यात्रियों को अस्थायी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. 

इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में एक अहम रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी रेल लाइन तैयार करने की प्रोसेस जारी है. जिसके चलते मार्च और अप्रैल के दौरान इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है और कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. यात्रियों को सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए.

छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनें कैंसिल

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने वाला है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल लाइन के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है. इस बड़े प्रोजेक्ट के चलते कुछ दिनों तक रेल ट्रैफिक को नियंत्रित करना जरूरी हो गया है. रायपुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी शिव प्रसाद के अनुसार इस काम के दौरान कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल भी करना पड़ा है. 

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • बिलासपुर और रायगढ़ से चलने वाली ट्रेन नंबर 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़-बिलासपुर मेमू 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक  कैंसिल रहेगी.
  • रायगढ़ से चलने वाली ट्रेन नंबर 68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • रायपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेन नंबर 68745 गेवरा रोड–रायपुर मेमू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग

  • रायपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 58204 रायपुर–कोरबा पैसेंजर 30 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • कोरबा से चलने वाली ट्रेन नंबर 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • बिलासपुर और गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेन नंबर 68734/68733 बिलासपुर–गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • बिलासपुर और कोरबा से चलने वाली ट्रेन नंबर 68732/68731 बिलासपुर–कोरबा–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • बिलासपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 58210 बिलासपुर–गेवरा रोड पैसेंजर 5 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.

फाइनल डेस्टिनेशन से पहले एंड और शुरू होने वाली ट्रेनें

  • गोंदिया से चलने वाली ट्रेन नंबर 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर स्टेशन पर ही समाप्त होगी. इस दौरान बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच यह ट्रेन कैंसिल रहेगी.
  • झारसुगुड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया पैसेंजर 31 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर स्टेशन से शुरू होगी. इस दौरान झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच यह ट्रेन कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
इस राज्य के मुसाफिरों के लिए खड़ी हुई मुश्किल, मार्च-अप्रैल में कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने से पहले देख लें लिस्ट
इस राज्य के मुसाफिरों के लिए खड़ी हुई मुश्किल, मार्च-अप्रैल में कई ट्रेनें कैंसिल, कहीं जाने से पहले देख लें लिस्ट
यूटिलिटी
ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक
ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक
यूटिलिटी
राष्ट्रपति भवन में कैसे देख सकते हैं चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, जानें टिकट, एंट्री और फीस समेत सबकुछ
राष्ट्रपति भवन में कैसे देख सकते हैं चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, जानें टिकट, एंट्री और फीस समेत सबकुछ
यूटिलिटी
एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात
एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
रिलेशनशिप
क्या आप भी अपने एक्स को टेक्स्ट करने की सोच रहे हैं? जानिए एक्सपर्ट्स इसे क्यों बताते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती
क्या आप भी अपने एक्स को टेक्स्ट करने की सोच रहे हैं? जानिए एक्सपर्ट्स इसे क्यों बताते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती
शिक्षा
यूपीएससी 2025: 301वीं रैंक को लेकर खत्म हुआ कन्फ्यूजन, गाजीपुर की आकांक्षा सिंह के नाम हुई पुष्टि
यूपीएससी 2025: 301वीं रैंक को लेकर खत्म हुआ कन्फ्यूजन, गाजीपुर की आकांक्षा सिंह के नाम हुई पुष्टि
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget