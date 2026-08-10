6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल

हैम्पशायर के बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट ने इंग्लैंड में खेले जा रहे मेट्रो बैंक वनडे कप में विस्फोटक विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया. उन्हें जब जीवनदान मिला था, तब वह 21 रन बनाकर खेल रहे थे. फिर उन्होंने 86 रनों की तूफानी पारी खेली. क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कई बल्लेबाजों के नाम दर्ज है.

6 लगातार छक्के मारने के रिकॉर्ड की बात करें तो हर्षल गिब्स ने 2007 में ऐसा किया था. दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ने नीदरलैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे. सिक्सर किंग नाम से मशहूर भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे. हालांकि टोबी अल्बर्ट का रिकॉर्ड अलग है, उन्होंने एक ओवर में नहीं बल्कि 2 ओवरों में मिलाकर ऐसा किया.

टोबी अल्बर्ट ने 2 अलग-अलग ओवरों में मिलाकर लगातार 6 छक्के लगाए. नान्टेस ओस्टहुइजेन के ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के जड़े. अगले ओवर में दूसरी गेंद पर उन्हें फिर स्ट्राइक मिली. ओली किर्टले के इस ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर उन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए. इस तरह उन्होंने 6 लगातार छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

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21 के स्कोर पर मिला था जीवनदान

टोबी जब 21 रन पर थे, उन्हें जीवनदान मिला था. इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी. टोबी ने 37 गेंदों में 86 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके लगाए. उनकी इस कमाल की पारी के चलते ससेक्स के खिलाफ हैम्पशायर ने 50 ओवरों में 383/9 का विशाल स्कोर बनाया.

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टोबी अल्बर्ट से पहले टीम के ओपनर्स ने भी शानदार शुरुआत दिलाई थी. अली ओर ने 105 और बेन मेस ने 109 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ससेक्स की टीम 332 रनों पर सिमट गई.

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