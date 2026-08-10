लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद भी रुक सकती है पेंशन, इन गलतियों से रहें सावधान

Life certificate For Pension: पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट जमा कर देना ही काफी नहीं है. कई बार छोटी-छोटी गलतियों या वेरिफिकेशन में दिक्कत के वजह से पेंशन का पेमेंट रुक सकता है या उसमें देरी हो सकती है. इसलिए सर्टिफिकेट जमा करने के बाद कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

समय पर जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

कई पेंशनर्स फिक्स समय खत्म होने के बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं. ऐसे में सर्टिफिकेट बाद में स्वीकार हो जाने पर भी वेरिफिकेशन पूरा होने तक पेंशन कुछ समय के लिए रुक सकती है. इसलिए अपनी पेंशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स समय जरूर जांच लें और आखिरी दिन का इंतजार नहीं करें.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार से पहचान की कन्फर्मेशन होती है. खराब इंटरनेट, गलत आधार जानकारी या फेस ऑथेंटिकेशन में परेशानी के वजह से सर्टिफिकेट जमा करने की प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती. इसलिए लास्ट में मिलने वाली रसीद जरूर देखें. इसके अलावा PPO नंबर सही भरना भी जरूरी है. गलत PPO नंबर होने पर लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाएगा.

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बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर अपडेट रखें

अगर पेंशन का बैंक अकाउंट या बैंक की ब्रांच बदली है, तो इसकी जानकारी पेंशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में भी अपडेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर सर्टिफिकेट जमा करने के बावजूद पेमेंट में देरी हो सकती है.इसी तरह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि पेंशन से जुड़े जरूरी मैसेज और स्टेटस की जानकारी इसी नंबर पर आती है.

कई बार उंगलियों के निशान सही तरीके से स्कैन नहीं होते या फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान रोशनी ठीक नहीं होने से पहचान की कन्फर्मेशन फेल हो जाती है. ऐसी हालात में पेंशन देने वाले बैंक से मदद ली जा सकती है.

सिर्फ जमा करना ही काफी नहीं

कई लोग सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ये मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया.लेकिन ये देखना जरूरी है कि लाइफ सर्टिफिकेट कामयाबी से प्रोसेस हुआ है या नहीं. इसकी रसीद संभालकर रखें और जरूरत पड़ने पर स्टेटस भी चेक करें.

पता, शादी हुई है नहीं या दूसरी पर्सनल जानकारी में बदलाव हुआ है तो उसे पेंशन रिकॉर्ड में अपडेट कराना चाहिए.रिकॉर्ड में जानकारी अलग होने पर ज्यादा जांच हो सकती है.इसके अलावा बैंक की तरफ से SMS या ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.इन्हें नजरअंदाज करने से पेंशन में और देरी हो सकती है.

पेंशन अकाउंट में पैसे आए या नहीं, जरूर देखें

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हुई है या नहीं, इसकी जांच करते रहें. अगर फिक्स समय के बाद भी पेंशन नहीं आती है, तो जानकारी लेकर तुरंत बैंक या पेंशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन से बात करें.

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