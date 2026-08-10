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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRaksha Bandhan 2026: भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल

Raksha Bandhan 2026: भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल

Rakhi Delivery: रक्षाबंधन पर भारतीय डाक विभाग ने राखी भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स की सुविधा शुरू की है। साथ ही स्पीड पोस्ट शुल्क में छूट भी दी जा रही है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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Rakhi Post News: राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का सबसे खास पर्व माना जाता है. ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने और भेजने की तैयारी में जुट जाती हैं. हालांकि, कई परिवार ऐसे हैं,  जिनके भाई-बहन नौकरी, पढ़ाई या किसी दूसरे वजहों से अलग-अलग शहरों या राज्यों में रहते हैं. ऐसे में बहनें अक्सर डाक के जरिए अपने भाइयों को राखी भेजती हैं. इस बार रक्षाबंधन के मौके पर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एक नया कदम उठाया है, जिसके जरिए अब राखी भेजना पहले से ज्यादा आसान और किफायती हो गया है.

दरअसल, डाक विभाग की तरफ से राखी भेजने के लिए ग्राहकों को एक खास वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहा है. इसके अलावा स्पीड पोस्ट के जरिए राखी भेजने पर ग्राहकों को डाक शुल्क में छूट भी दी जाएगी.

राखी भेजने पर कितना मिलेगा छूट? 

  • इंडिया पोस्ट रक्षाबंधन के मौके पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाने वाले राखी मेल पर 10% की खास डिस्काउंट देगा.
  • यह डिस्काउंट फिलहाल लागू डाक शुल्क पर दी जाएगी.
  • यह ऑफर 12 अगस्त 2026 से शुरू होगा.
  • रिटेल ग्राहक पोस्ट ऑफिस काउंटर से राखी बुक कराकर इस सुविधा का फायदा लिया जा सकता है.
  • यह ऑफर रक्षाबंधन तक मान्य रहेगा.

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कितने रुपये से शुरू हो रहा है वाटरप्रूफ लिफाफा?

  • राखी भेजने के लिए छोटा वाटरप्रूफ लिफाफे की कीमत 10 रुपये रखी गई है.
  • वहीं, बड़े लिफाफे के लिए 15 रुपये शुल्क देना होगा.
  • मिठाई या अन्य उपहार भेजने के लिए 30 रुपये में स्पेशल बॉक्स दिया जाएगा. 
  • इन सभी लिफाफों और बॉक्स पर लेमिनेशन की परत चढ़ी हुई है, जिससे बारिश और नमी से सामान को महफूज रखा जा सकता है.

गंगाजल की भी मिल रही है सुविधा

  • सावन के अवसर पर डाकघरों में गंगोत्री का गंगाजल भी दिया जाएगा.
  • श्रद्धालु सिर्फ 30 रुपये में गंगाजल खरीद सकते हैं.
  • यह सुविधा कई डाकघरों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है.

समय रहते करा लें बुकिंग

  • डाक विभाग ने खासतौर पर लोगों से अपील की है कि अंतिम समय का इंतजार न करें.
  • त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए समय रहते राखी बुक कराने की सलाह दी है.
  • यह सुविधा शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों के शाखा डाकघरों में भी उपलब्ध कराई गई है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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