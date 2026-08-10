दिल्ली मेट्रो में टिकट खो गया तो क्या होगा? जानें कितना देना पड़ेगा जुर्माना

Delhi Metro Token Lost: दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन मानी जाती है, जहां हर दिन लाखों लोग मेट्रो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं. ऐसे में यात्रियों को मेट्रो में सफर के लिए टिकट (टोकन) या स्मार्ट कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन कई बार भीड़भाड़ या जल्दबाजी के वजह से अकसर यात्रियों का टोकन खो जाता है. ऐसे समय में यात्रियों को यह समझ नहीं आता कि स्टेशन से बाहर कैसे निकला जाए और क्या इसके लिए कोई जुर्माना देना पड़ेगा.

अगर सफर के दौरान आपका भी मेट्रो टोकन कहीं गुम हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति के लिए दिल्ली मेट्रो ने कुछ नियम तय किए हैं, जिसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि टोकन खो जाने पर आपको क्या करना चाहिए और कितना शुल्क देना पड़ सकता है.

टिकट खो जाए तो सबसे पहले क्या करें?

गंतव्य स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले सीधे कस्टमर केयर सेंटर या हेल्प डेस्क पर संपर्क करें.

वहां मौजूद कर्मचारियों को टोकन या टिकट खोने की जानकारी दें.

अधिकारी आपकी यात्रा से जुड़ी जानकारी के आधार पर आगे की प्रोसेस पूरी .

बिना जानकारी दिए एंट्री या एग्जिट गेट पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

कितना देना पड़ता है जुर्माना?

DMRC के नियमों के मुताबिक टोकन खोने पर यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाता है.

ऐसी मामलों में यात्री से मेट्रो नेटवर्क का अधिकतम किराया वसूला जाता है.

इसके अलावा 50 रुपये का एक्स्ट्रा जुर्माना भी देना होता है.

जुर्माना देने के बाद ही यात्री को स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है.

कैंसर इलाज के लिए जाना है बाहर? रेलवे के इस नियम से मिलेगी कंफर्म बर्थ

कुल कितना पेमेंट करना होगा?

अधिकतम किराया: 84 रुपये

जुर्माना: 50 रुपये

कुल भुगतान: 134 रुपये

यानी टोकन खोने पर आपको टोटल 134 रुपये तक का पेमेंट जमा करना होता है.

क्या बाद में टिकट मिलने पर पैसा वापस मिलेगा?

DMRC के नियमों के तहत टोकन खोने पर जमा किया गया जुर्माना और किराया नॉन-रिफंडेबल होता है. ऐसे में अगर आप स्टेशन से बाहर निकाल जाते हैं और बाद में आपका खोया हुआ टोकन मिल भी जाता है, तो आमतौर पर पेमेंट की गई रकम वापस नहीं की जाती.

यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

टोकन को हमेशा जेब या बैग में रखें.

एंट्री के बाद टोकन को बार-बार निकालने से बचें.

मेट्रो से बाहर निकलने तक अपने टोकन को संभालकर रखें.

LPG सिलेंडर के साथ गजब का घोटाला, वायरल वीडियो में दिखा ठगी का नया तरीका