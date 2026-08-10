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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन

अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन

केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु-पुडुचेरी दौरे के दौरान तिरुवन्नामलाई के प्रसिद्ध अन्नामलाईयार मंदिर का दौरा कर विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान कलेक्टर वंदना गर्ग ने किताब देकर गृह मंत्री का स्वागत किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु-पुडुचेरी दौरे के दौरान तिरुवन्नामलाई के प्रसिद्ध अन्नामलाईयार मंदिर का दौरा कर विशेष पूजा-अर्चना की. अमित शाह के तिरुवन्नामलाई पहुंचने पर कलेक्टर वंदना गर्ग ने उनका स्वागत किया था. मंदिर के बाद शाह ने गिरिवलम पथ पर स्थित रमण महर्षि आश्रम का दौरा किया था. गृह मंत्री के दौरे के दौरान शहर में लगभग 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए. इसी दौरान कलेक्टर वंदना गर्ग का दौड़ लगाते एक वीडियो भी दिखा. 

तिरुवन्नामलाई की कलेक्टर वंदना गर्ग ने किताब देकर गृह मंत्री का स्वागत किया और जब अन्नामलाईयार मंदिर में गृह मंत्री दर्शन के लिए पहुंचे तो मंदिर परिसर में वंदना गर्ग पीछे रह गई थीं. इसी कारण कलेक्टर वंदना गर्ग ने दौड़ लगाई और उनका ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ.

बता दें कि वंदना गर्ग 29 मई 2026 से तिरुवन्नामलाई की कलेक्टर हैं और वो पहली बार कलेक्टर बनी हैं. इससे पहले वो एडिशनल कलेक्टर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पदों पर रह चुकी हैं. वंदना गर्ग तमिलनाडु की उन महिला कलेक्टर में शामिल हैं, जिन्हें सीएम विजय ने खासतौर पर प्रशासनिक फेरबदल कर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है. 

कौन हैं IAS वंदना गर्ग? 
वंदना गर्ग 2017 बैच की तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. वो दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) से पढ़ाई की है. वो 9 साल से सिविल सेवा में हैं. वंदना गर्ग ने माइक्रोबायोलॉली में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की है.

यूपीएसपी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें तमिलनाडु कैडर मिला था. तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद विजय की अगुवाई वाली सरकार ने उन्हें कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है. पदभार संभालने के बाद जनता की तकलीफों को लेकर कलेक्टर वंदना गर्ग ने कहा था कि आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को तुरंत सुनना और उनका निवारण करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी. 

बता दें कि तमिलनाडु में सी. जोसेफ विजय की अगुवाई में टीवीके गठबंधन की सरकार बनने के बाद से वर्तमान में राज्य के कई जिलों और विभागों में महिला आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

ये भी पढ़ें: DMK और NCP (SP) के विरोध के बीच FCRA बिल पर बढ़ा सस्पेंस, BAC बैठक पर नजरें

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu AMIT SHAH IAS Vandana Garg
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