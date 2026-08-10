मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाDC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड

DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड

DC Box office Collection Day 3: लोकेश कनगराज की लेटेस्ट रिलीज डीसी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म साल की छठी सबसे बड़ी कॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बन गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

 लोकेश कनगराज ने डीसी से एक्टिंग में डेब्यू किया है. इस तमिल एक्शन ड्रामा को रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. यहां तक कि स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के आगे भी इस फिल्म ने बॉ़क्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 

दरअसल अरुण मथेश्वरन की इस थ्रिलर फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर का म्यूजिक सबसे बड़ी खूबियों में से एक रहा है. अच्छी ओपनिंग के बाद पहले वीकेंड पर इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में नजर आए. इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई में भी जबरदस्त उछाल दिखाया. चलिए यहां डीसी के ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन जानते हैं.

'DC' की ओपनिंग वीकेंड की कमाई कितनी रही?

  • तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफ़िस पर 4.4 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी.
  •  दूसरे दिन फ़िल्म की कमाई में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई और इसने अपने पहले शनिवार को 7 करोड़ रुपये कमाए.
  • वहीं तीसरे दिन यानी संडे को लोकेश कनगराज स्टारर इस फिल्म ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक कुल 4 हजार 639 स्क्रीन्स पर 9.55 करोड़ रुपये की कमाई की.
  • रविवार को फिल्म के शो की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई थी. शुक्रवार को यह संख्या 3,504 स्क्रीन्स थी.
  • वही संडे को तीसरे दिन, फ़िल्म ने अपने तमिल वर्जन से 6.6 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु में 2.3 करोड़ और हिंदी वर्जन में 0.65 करोड़ रुपये की कमाई की.
  • इसी के साथ फिल्म की भारत में तीन दिनों की कुल नेट कमाई 20.95 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड

'DC' की वर्ल्डवाइड कितनी रही कमाई?
विदेशों में फिल्म ने तीसरे दिन 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 7.75 करोड़ रुपये हो गई है. इसके साथ ही, फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 32.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

 बनी साल की कॉलीवुड की 6ठी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म
20.95 करोड़ की नेट कमाई के साथ, अरुण मथेश्वरन की डायरेक्ट की हुई डीसी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल ये फिल्म साल की कॉलीवुड में छठी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है. 


DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड

2026 में कॉलीवुड फिल्मों का टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन

  • जाना नायकन - 124.35 करोड़ (4 दिन)
  • करुप्पु - 68 करोड़
  • कारा - 23.35 करोड़ (4 दिन)
  • पराशक्ति - 22.6 करोड़ (2 दिन)
  • लव इंश्योरेंस कंपनी - 22.5 करोड़
  • DC - 20.95 करोड़
  • यूथ - 17.8 करोड़ (4 दिन)
  • थलाइवर थम्बी थलैमाइयिल - 14.85 करोड़ (4 दिन)
  • गट्टा कुश्ती 2 - 13.85 करोड़
  • विद लव - 7.3 करोड़

डीसी ने अपने बजट को कितना रिकवर किया?
25 करोड़ के छोटे बजट के साथ, डीसी ने तीन दिनों में ही घरेलू नेट थिएट्रिकल रेवेन्यू से अपनी प्रोडक्शन लागत का 83% से ज़्यादा हिस्सा वसूल कर लिया है. 25 करोड़ के इनवेस्टमेंट को पार करने और बॉक्स ऑफ़िस पर सफल होने के लिए फिल्म को घरेलू नेट कमाई में 5 करोड़ से भी कम की ज़रूरत है.

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office:संडे को बजा 'स्पाइडर मैन' का डंका, 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

और पढ़ें
Published at : 10 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
DC Wamiqa Gabbi Lokesh Kanagaraj BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड
'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट
तमिल सिनेमा
Sunday Box Office:संडे को बजा 'स्पाइडर मैन' का डंका, 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
संडे को बजा 'स्पाइडर मैन' का डंका, 'धमाल 4' ने भी किया कमाल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
तमिल सिनेमा
Toxic Trailer: ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने फिल्म का धांसू पोस्टर शेयर कर बता दिया टाइम
‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने टाइम किया अनआउंस
तमिल सिनेमा
Friday Box Office: 'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', 'धमाल' 4 का भी निकला दम, जानें-फ्राइडे का कलेक्शन
'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', जानें- 'धमाल' 4' का फ्राइडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
शिक्षा
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
तमिल सिनेमा
DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड
'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget