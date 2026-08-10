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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEMI कम नहीं हो रही तो क्या करें? होम लोन वालों के लिए ये 5 तरीके बचा सकते हैं हजारों रुपये

EMI कम नहीं हो रही तो क्या करें? होम लोन वालों के लिए ये 5 तरीके बचा सकते हैं हजारों रुपये

Home Loan Repayment: अगर आप घर खरीद रहे हैं और होम लोन लेना पड़ रहा है. तो सबसे बड़ी परेशानी ईएमआई की आती है. ईएमआई कम नहीं हो रही तो आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Aug 2026 02:08 PM (IST)
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Home Loan Repayment: अपना घर खरीदना तो हर किसी का सपना होता है. घर छोटा हो या बड़ा लेकिन अपना हो, बस इसी ख्वाहिश में लोग कम आय में भी लोन लेते हैं और अपने सपनों का आशियाना खरीदते हैं. अगर आप भी घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. ईएमआई के बोझ तले दबने से पहले यहां से समझें कि आपको लोने लेने के बावजूद अपने पैसे कैसे बचाने हैं.

1. ब्याज कम कराएं
आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके और अपना अच्छा सिबिल स्कोर दिखाकर ब्याज कम करवा सकते हैं. बैंक भी थोड़े से स्विच फीस या प्रोसेसिंग फीस में एडजस्ट करके आपको रिहायत दे सकती है. 

2.बैलेंस ट्रांसफर
अगर बैंक आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है और किसी दूसरे बैंक में ब्याज कम है तो आप अपना लोन उस दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे आपके ही पैसे बचेंगे. 

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3.पार्ट- प्रीपेमेंट
पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्याज के पैसे बचाना. जब भी आपको कोई बोनस, इंसेंटिव मिले तो उससे लोन चुका दें. इससे आपका ब्याद काफी कम हो जाएगा. 

4.समय बढ़ाएं
अगर ज्यादा ईएमआई से आपके मंथली बजट पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपनी ईएमआई कम करके और लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं. इससे आपकी किस्त कम होगी तो आप तनाव में भी नहीं रहेंगे.

6 महीने तक लोन न भरें तो क्या होगा?

अगर 6 महीने तक ईएमआई न भरने पर आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाता है. बैंक आप पर भारी जुर्माना और पेनल्टी ब्याज लगाता है और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है. साथ ही साथ बैंक रिकवरी या कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Aug 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Home Loan EMI Utility News Loan Repayment
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