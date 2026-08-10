EMI कम नहीं हो रही तो क्या करें? होम लोन वालों के लिए ये 5 तरीके बचा सकते हैं हजारों रुपये

Home Loan Repayment: अपना घर खरीदना तो हर किसी का सपना होता है. घर छोटा हो या बड़ा लेकिन अपना हो, बस इसी ख्वाहिश में लोग कम आय में भी लोन लेते हैं और अपने सपनों का आशियाना खरीदते हैं. अगर आप भी घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. ईएमआई के बोझ तले दबने से पहले यहां से समझें कि आपको लोने लेने के बावजूद अपने पैसे कैसे बचाने हैं.

1. ब्याज कम कराएं

आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके और अपना अच्छा सिबिल स्कोर दिखाकर ब्याज कम करवा सकते हैं. बैंक भी थोड़े से स्विच फीस या प्रोसेसिंग फीस में एडजस्ट करके आपको रिहायत दे सकती है.

2.बैलेंस ट्रांसफर

अगर बैंक आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है और किसी दूसरे बैंक में ब्याज कम है तो आप अपना लोन उस दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे आपके ही पैसे बचेंगे.

LPG सिलेंडर के साथ गजब का घोटाला, वायरल वीडियो में दिखा ठगी का नया तरीका

3.पार्ट- प्रीपेमेंट

पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्याज के पैसे बचाना. जब भी आपको कोई बोनस, इंसेंटिव मिले तो उससे लोन चुका दें. इससे आपका ब्याद काफी कम हो जाएगा.

4.समय बढ़ाएं

अगर ज्यादा ईएमआई से आपके मंथली बजट पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपनी ईएमआई कम करके और लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं. इससे आपकी किस्त कम होगी तो आप तनाव में भी नहीं रहेंगे.

6 महीने तक लोन न भरें तो क्या होगा?

अगर 6 महीने तक ईएमआई न भरने पर आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाता है. बैंक आप पर भारी जुर्माना और पेनल्टी ब्याज लगाता है और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है. साथ ही साथ बैंक रिकवरी या कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है.

दिल्ली-कोलकाता से बैंगलुरू- मुंबई तक, 10 से 16 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट