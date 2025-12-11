Train Cancelled List: अगर अगले कुछ दिनों में ट्रेन पकड़ने का प्लान है. तो सीधे स्टेशन जाने से पहले एक मिनट रुककर यह अपडेट देखना जरूरी है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने मदार–पालनपुर सेक्शन पर 11 और 12 दिसंबर को ब्लॉक रखा है. जवाली और रानी स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 632 पर बड़ा टेक्निकल वर्क चल रहा है. इसी एक काम ने कई ट्रेनों का शेड्यूल उलट-पुलट कर दिया.

कुछ ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी गई हैं. तो वहीं कुछ डायवर्ट होंगी और कुछ तय समय से काफी देर बाद चलेंगी. इसलिए सफर शुरू करने से पहले अपने रूट की अपडेटेड लिस्ट जरूर चेक कर लें. इससे आखिरी वक्त की परेशानी और बेकार की दौड़भाग दोनों से बच जाएंगे.

इस वजह से लिया फैसला

रेलवे ने यह फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि ट्रैक पर छोटा मोटा काम चल रहा है. यहां मामला ब्रिज नंबर 632 पर आरसीसी बॉक्स डालने जैसे बड़े स्ट्रक्चरल वर्क का है. यह काम बिना ब्लॉक लिए मुमकिन नहीं होता. इसलिए पूरे रूट की टाइमिंग और मूवमेंट को रीसेट करना पड़ा. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक इसी वजह से 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस और 14822 साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस तय तारीखों पर रद्द रहेंगी.

यह भी पढ़ें: बेटी को 15 साल बाद एक करोड़ देने का है प्लान तो ऐसे बचाएं पैसा, पूरा हो जाएगा सपना

जयपुर–मारवाड़ जंक्शन की 19735 और 19736 ट्रेन भी 12 दिसंबर को नहीं चलेगी. कुछ ट्रेनें दूसरे रूट से भेजी जाएंगी, जैसे बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी और हडपसर–जोधपुर, जो महेसाना और भीलड़ी होकर चलेंगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकेंगी. मतलब साफ है: ब्लॉक बड़ा है, असर भी उतना ही सीधा दिख रहा है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 11 और 12 दिसंबर को कैंसिल

ट्रेन नंबर 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस 12 और 12 दिसंबर को कैंसिल

यह भी पढ़ें: नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे

इन ट्रेनों के रूट हुए चेंज

ट्रेन नंबर 20943 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 11 दिसंबर को रूट बदलकर महेसाना-भील डीलूनी होकर चलेगी. यह ट्रेन पाटन, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, मोकलसर और समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 11 दिसंबर को इसी बदले हुए रूट से चलेगी और ऊपर के सभी स्टेशनों पर रुकेगी.

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने तय टाइम सुबह 5.25 बजे से एक घंटा देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने तय टाइम सुबह 10.25 बजे से 1 घंटा 45 मिनट देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेट्रल एक्सप्रेस 12 दिसंबर को भगत की कोठी से अपने तय टाइम सुबह 11.30 बजे से 3 घंटे की देरी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार