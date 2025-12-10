बेटी को 15 साल बाद एक करोड़ देने का है प्लान तो ऐसे बचाएं पैसा, पूरा हो जाएगा सपना

Investment For Daughter: बेटियों के भविष्य की चिंता सबको रहती है. इसलिए लोग पहले ही उनके भविष्य के लिए अलग-अलग जगहों पर निवेश करना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी 15 साल बाद आर्थिक रूप से मजबूत रहे. तो आज से ही सतर्क और समझदारी से निवेश करना शुरू करें. उसकी आगे की पढ़ाई के लिए और बढ़ती महंगाई को देखकर भविष्य में आने वाले खर्चों के लिए सही जगह निवेश करना जरूरी है.

थोड़ी-थोड़ी बचत और सही निवेश प्लानिंग से बड़े टारगेट को हासिल किए जा सकते हैं. आप 15 साल तक लगातार निवेश करके छोटी रकम को भी बड़ी पूँजी में बदल सकते हैं. चलिए बताते हैं कि कैसे आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक करो़ड़ रुपये का फंड बना सकते हैं.

इस जगह करें निवेश

अगर आपके पास एकमुश्त राशि है. तो मल्टी-एसेट म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है. यह फंड इक्विटी, डेट और सोना तीनों में निवेश करता है. जिससे रिस्क बंट जाता है और रिटर्न स्टेबिलिटी से बढ़ता है. वहीं जिन परिवारों के लिए बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं. वह 15×15×15 नियम अपना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: चोरी या गुम हो गया फोन तो कैसे करें ट्रैक? ये तरीके करेंगे आपकी मदद

इस नियम के मुताबिक हर महीने आपको 15000 रुपये निवेश करने होंगे और औसतन 15 प्रतिशत सालाना रिटर्न को मानकर चलने पर. इसी तरीके से 15 साल में निवेश राशि लगभग एक करो़ड़ रुपये तक पहुँच सकती है. यानी आप हर महीने छोटा सा निवेश कर के ही एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.

15 साल में मिलेंगे एक करोड़ रुपये

15 सालों में बेटी के भविष्य के लिए अगर आपको एक करोड़ का फंड तैयार करना है. तो इसके लिए आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होता है. देर करना मतलब अपने संभावित रिटर्न को खोना. नियमित निवेश से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. हर महीने 15000 रुपये अगर निवेश किए जाएं और सालाना रिटर्न 15 प्रतिशत रहे. तो 15 साल बाद आपका फंड करीब एक करो़ड़ रुपये तक बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: कैसे खोल सकते हैं अपनी एयरलाइंस कंपनी, कम से कम कितने प्लेन होने जरूरी?

यह तरीका उन माता-पिता के लिए खास है जिनकी बेटी अभी छोटी है. उसकी पढ़ाई, हॉस्टल या विदेश की पढ़ाई जैसी बड़ी जरूरतों के लिए आपको अब किसी लोन की चिंता नहीं होगी. बस निवेश की शुरुआत आज करें. थोड़ा धैर्य और अनुशासन के साथ सही समय पर सही योजना आपकी बेटी के सपने सच कर सकती है.

यह भी पढ़ें: आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार