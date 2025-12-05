Train Cancelled News: देश में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इन्हीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. इसी बीच गोरखपुर–छपरा रूट पर सफर करने वालों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में मैरवा यार्ड के विकास कार्यों की वजह से कई ट्रेनों का संचालन अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहेगा.

यार्ड में प्वाइंट और क्रॉसिंग बदलने का काम चल रहा है, जिसके लिए 7 से 16 दिसंबर तक ब्लॉक लिया गया है. इस दौरान एक ट्रेन पूरी तरह कैंसिल रहेगी, जबकि कई ट्रेनों को रूट बदलकर चलाया जाएगा और कुछ का समय नियंत्रित रहेगा. यात्रियों को सलाह है कि सफर से पहले अपना अपडेटेड शेड्यूल जरूर चेक कर लें ताकि रास्ते में कोई दिक्कत न हो.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

सबसे पहले बात करते हैं उन ट्रेनों की, जिनका रूट अस्थायी तौर पर बदला गया है. रेलवे ने बताया कि 3 बड़ी ट्रेनों को अलग मार्ग से संचालित किया जाएगा. जिससे मैरवा यार्ड के काम पर असर न पड़े और बाकी ट्रेनें भी सही तरीके से गुजर सकें. नई दिल्ली से मानसी जाने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 04454 को 6, 9, 12 और 15 दिसंबर को गोरखपुर कैंट और भटनी के बजाय कप्तानगंज और थावे होकर चलाया जाएगा.

इसके अलावा गोरखपुर से कोलकाता जाने वाली ट्रेन नंबर 15048 पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी 7 और 16 दिसंबर को बदले हुए रूट से भेजा जाएगा. अमृतसर से जयनगर की ओर आने वाली ट्रेन नंबर 14674 शहीद एक्सप्रेस 9 दिसंबर को कप्तानगंज और थावे के रास्ते भेजी जाएगी. आपको बता दें यह बदलाव केवल बताई गईं तारीखों के लिए है. इसलिए ट्रैवल प्लान करने से पहले जरूर अपडेट ले लें कि आपकी ट्रेन किस रूट से चलेगी.

ये ट्रेनें भी प्रभावित हुईं

दूसरी तरफ कुछ ट्रेनों को सीमित समय के लिए नियंत्रित गति से चलाया जाएगा. रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 14674 अमृतसर–जयनगर एक्सप्रेस को 12 दिसंबर को 45 मिनट और 13 दिसंबर को 40 मिनट कंट्रोल कर चलाया जाएगा. इसके साथ 13020 काठगोदाम–हावड़ा एक्सप्रेस 12 दिसंबर को 25 मिनट देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 15078 गोमतीनगर–कामाख्या एक्सप्रेस 15 दिसंबर को 25 मिनट नियंत्रित होगी और 15110 मथुरा–छपरा एक्सप्रेस 16 दिसंबर को 30 मिनट तक कंट्रोल की जाएगी. हालांकि रेलवे का कहना है कि कोशिश यही है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और काम पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा हो.

यह ट्रेन इन दिनों कैंसिल

इन बदलावों के बीच सबसे बड़ा असर ट्रेन नंबर 55056/55055 गोरखपुर–छपरा–गोरखपुर सवारी गाड़ी पर पड़ेगा. जिसे 7, 10, 13 और 16 दिसंबर को कैंसिल किया गया है. रोजाना इस रूट पर बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. इसलिए यह फैसला उन यात्रियों को सीधे प्रभावित करेगा जो छोटी दूरी की यात्रा पर निर्भर रहते हैं.

