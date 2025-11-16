यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयात्रीगण कृपया ध्यान दें, नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

Cancelled Train List: ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर. इस रूट की कई ट्रेनें नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल. सफर प्लान करने से पहले अपडेट ज़रूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Cancelled Train List: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इन्हीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. इतने बड़े नेटवर्क को सुरक्षित और दुरुस्त रखने के लिए अलग-अलग रूट पर नई लाइन बिछाने, ट्रैक मरम्मत और सिग्नलिंग अपग्रेड जैसे काम लगातार चलते रहते हैं.

इन्हीं कामों की वजह से कुछ ट्रेनों को आने वाले दिनों में कैंसिल या डायवर्ट किया गया है. इससे यात्रियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है. अगर आप जल्द यात्रा की योजना बना रहे हैं. तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. 

नवंबर में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है. 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक अपग्रेड का काम जारी है. इसका असर चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है. कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.

और कुछ के रूट बदल दिए गए हैं. रेलवे का कहना है कि यह बदलाव काम को सुरक्षित तरीके से और समय पर पूरा करने के लिए जरूरी हैं. यात्री सफर से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन से चेक कर लें. जिससे किसी तरह की परेशानी न हो.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट 

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट 

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

Published at : 16 Nov 2025 06:58 AM (IST)
