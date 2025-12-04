घने कोहरे का असर बढ़ा, रेलवे ने 56 ट्रेनें रोकीं, चेक करें कहीं आपकी भी ट्रेन तो नहीं शामिल

Railway Cancelled Trains News: उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत होते ही कोहरा अपनी असली चाल दिखाने लगता है और रेलवे पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है. आज की स्थिति यह है कि लगभग हर घर में लोग अपनी यात्राओं की प्लानिंग ट्रेन से ही करते हैं. लेकिन कोहरा उस प्लानिंग को उलझा देता है. नजर कम होने से ट्रेनें धीरे चलती हैं.

प्लेटफॉर्म पर लंबी भीड़ लग जाती है और सफर का समय कई घंटों तक बढ़ जाता है. आम दिनों में 15 घंटे का सफर सर्दियों में 20 घंटे तक खिंच जाता है. इस बार घने कोहरे के अनुमान को देखते हुए रेलवे ने 56 प्रमुख ट्रेनों को सर्दियों में कैंसिल करने का फैसला लिया है. देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो इसमें शामिल नहीं.

कब तक कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें?

रेलवे से मिली मुताबिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 1 मार्च 2026 तक कई अहम रूटों पर 56 ट्रेनें कैंसिल रखने का आदेश दिया है. कम विजिबिलिटी के चलते कोई भी जोखिम न लिया जाए और रात के समय होने वाली देरी संभावित हादसों से बचा जा सके. खासकर पंजाब रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इसका सीधा असर महसूस होगा. अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पहले ही रोक दी गई थी और सभी स्टेशन मास्टर्स को नोटिस भी भेज दिया गया है. रिजर्वेशन सिस्टम में ट्रेनों की कैंसिल स्थिति अपडेट कर दी गई है. जिसस किसी भी यात्री को अंतिम समय में परेशानी न हो.

यह रूट्स होंगे प्रभावित

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा कदम विंटर प्रिपरेशन प्लान का हिस्सा है. सर्दियों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि लंबी दूरी की ट्रेनें चलाना खतरे से खाली नहीं होता. ऐसे समय में ट्रेनें बार बार रुकती हैं, घंटों लेट होती हैं और ऑपरेशन भी धीमा पड़ जाता है. इस फैसले का असर चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पंजाब के अन्य बड़े स्टेशनों पर भी दिखेगा. रोजाना इंटरसिटी से आने जाने वाले यात्रियों और जम्मू और वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को इन महीनों में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 12207/12208 गरीब रथ एक्सप्रेस 9 दिसंबर से 24 फरवरी तक कैंसिल

योगनगरी जम्मू तवी एक्सप्रेस 14606/14605 7 दिसंबर से 22 फरवरी तक कैंसिल

लालकुआं अमृतसर एक्सप्रेस 14615/14616 6 दिसंबर से 28 जनवरी तक कैंसिल

जन सेवा एक्सप्रेस 14617/14618 3 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल

कालका वैष्णो देवी एक्सप्रेस 14503/14504 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल

नंगल डैम एक्सप्रेस 14505/14506 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल

अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14541/14542 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल

अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस 19611/19614 5 दिसंबर से 1 मार्च तक कैंसिल

अकाल तख्त एक्सप्रेस 12317/12318 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक कैंसिल

दुर्ग्याना एक्सप्रेस 12357/12358 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल

इंटरसिटी एक्सप्रेस 14681/14682 1 दिसंबर से 1 मार्च तक कैंसिल

सफर से पहले चेक कर लें जानकारी

जिन भी यात्रियों की टिकट बताई गईं तारीखों के आसापस है. उन यात्रियों को हिदायत दी जाती है कि वह अपने सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. किन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. इसका स्टेटस आप ऑनलाइन रेलवे की बेवसाइट और ऐप के जरिए पता कर सकते हैं. आप इसके लिए हेल्पलाइन का सहारा भी ले सकते हैं.

