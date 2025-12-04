हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघने कोहरे का असर बढ़ा, रेलवे ने 56 ट्रेनें रोकीं, चेक करें कहीं आपकी भी ट्रेन तो नहीं शामिल

घने कोहरे का असर बढ़ा, रेलवे ने 56 ट्रेनें रोकीं, चेक करें कहीं आपकी भी ट्रेन तो नहीं शामिल

Railway Cancelled Trains News: घने कोहरे के चलते रेलवे ने सर्दियों में कई अहम ट्रेनों को रोक दिया है. विजिबिलिटी कम होने की वजह से रूट बदल रहे हैं और सफर करने वालों को परेशानी हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 04 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Railway Cancelled Trains News: उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत होते ही कोहरा अपनी असली चाल दिखाने लगता है और रेलवे पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है. आज की स्थिति यह है कि लगभग हर घर में लोग अपनी यात्राओं की प्लानिंग ट्रेन से ही करते हैं. लेकिन कोहरा उस प्लानिंग को उलझा देता है. नजर कम होने से ट्रेनें धीरे चलती हैं.

प्लेटफॉर्म पर लंबी भीड़ लग जाती है और सफर का समय कई घंटों तक बढ़ जाता है. आम दिनों में 15 घंटे का सफर सर्दियों में 20 घंटे तक खिंच जाता है. इस बार घने कोहरे के अनुमान को देखते हुए रेलवे ने 56 प्रमुख ट्रेनों को सर्दियों में कैंसिल करने का फैसला लिया है. देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो इसमें शामिल नहीं.

कब तक कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें?

रेलवे से मिली मुताबिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 1 मार्च 2026 तक कई अहम रूटों पर 56 ट्रेनें कैंसिल रखने का आदेश दिया है. कम विजिबिलिटी के चलते कोई भी जोखिम न लिया जाए और रात के समय होने वाली देरी संभावित हादसों से बचा जा सके. खासकर पंजाब रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इसका सीधा असर महसूस होगा. अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पहले ही रोक दी गई थी और सभी स्टेशन मास्टर्स को नोटिस भी भेज दिया गया है. रिजर्वेशन सिस्टम में ट्रेनों की कैंसिल स्थिति अपडेट कर दी गई है. जिसस किसी भी यात्री को अंतिम समय में परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में

यह रूट्स होंगे प्रभावित

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा कदम विंटर प्रिपरेशन प्लान का हिस्सा है. सर्दियों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि लंबी दूरी की ट्रेनें चलाना खतरे से खाली नहीं होता. ऐसे समय में ट्रेनें बार बार रुकती हैं, घंटों लेट होती हैं और ऑपरेशन भी धीमा पड़ जाता है. इस फैसले का असर चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पंजाब के अन्य बड़े स्टेशनों पर भी दिखेगा. रोजाना इंटरसिटी से आने जाने वाले यात्रियों और जम्मू और वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को इन महीनों में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड यूज बढ़ा तो साथ में दिक्कतें भी बढ़ीं, आखिर क्यों आ रहीं हैं इतनी शिकायतें?

कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12207/12208 गरीब रथ एक्सप्रेस 9 दिसंबर से 24 फरवरी तक कैंसिल
  • योगनगरी जम्मू तवी एक्सप्रेस 14606/14605 7 दिसंबर से 22 फरवरी तक कैंसिल
  • लालकुआं अमृतसर एक्सप्रेस 14615/14616 6 दिसंबर से 28 जनवरी तक कैंसिल
  • जन सेवा एक्सप्रेस 14617/14618 3 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल
  • कालका वैष्णो देवी एक्सप्रेस 14503/14504 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल
  • नंगल डैम एक्सप्रेस 14505/14506 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल
  • अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14541/14542 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल
  • अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस 19611/19614 5 दिसंबर से 1 मार्च तक कैंसिल
  • अकाल तख्त एक्सप्रेस 12317/12318 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक कैंसिल
  • दुर्ग्याना एक्सप्रेस 12357/12358 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक कैंसिल
  • इंटरसिटी एक्सप्रेस 14681/14682 1 दिसंबर से 1 मार्च तक कैंसिल

सफर से पहले चेक कर लें जानकारी

जिन भी यात्रियों की टिकट बताई गईं तारीखों के आसापस है. उन यात्रियों को हिदायत दी जाती है कि वह अपने सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. किन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. इसका स्टेटस आप ऑनलाइन रेलवे की बेवसाइट और ऐप के जरिए पता कर सकते हैं. आप इसके लिए हेल्पलाइन का सहारा भी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

Published at : 04 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Railways News Utility News Cancelled Trains
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget