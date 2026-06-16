कन्फर्म या RAC टिकट पर कितने घंटे स्टेशन पर रुक सकते हैं? जानिए भारतीय रेलवे का नियम

Railway Waiting Room Rules: भारतीय रेलवे से सफर के दौरान कई बार ट्रेन लेट हो जाती है या कनेक्टिंग ट्रेन का इंतजार हमें लंबे समय तक करना पड़ता है. ऐसे में होटल का भारी-भरकम खर्च बचाने के लिए रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम यात्रियों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होते हैं.

बहुत से लोग नहीं जानते कि कन्फर्म या आरएसी टिकट होने के बाद यह सुविधा कई मामलों में बिल्कुल मुफ्त भी होती है. स्टेशन पर बने इन वेटिंग रूम्स का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को तय नियमों का पालन करना जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि कन्फर्म टिकट होने पर आप कितने घंटे रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर सकते हैं.

वेटिंग रूम में रुकने के नियम

अगर आपके पास कन्फर्म या आरएसी टिकट है, तो आप अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से करीब 2 घंटे पहले वेटिंग रूम में प्रवेश कर सकते हैं. कुछ बड़े स्टेशनों पर यह समय सीमा 4 घंटे तक भी हो सकती है, खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए. अगर आपकी ट्रेन देर रात या तड़के सुबह है, तो कई जगहों पर पूरी रात वेटिंग रूम में बिना कोई शुल्क दिए रुकने की अनुमति भी दी जाती है, जिससे वे सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकें.

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ट्रेन से यात्रा पूरी करने के बाद भी आप स्टेशन पर उतरकर वेटिंग रूम का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं. आमतौर पर ट्रेन से उतरने के बाद यात्री को अपनी थकान मिटाने या फ्रेश होने के लिए 2 घंटे तक रुकने की कानूनी अनुमति मिलती है.

कैसे मिलते हैं वेटिंग रूम?

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अलग-अलग वेटिंग रूम की व्यवस्था होती है, जैसे स्लीपर क्लास और एसी क्लास (1AC, 2AC, 3AC) यात्रियों के लिए अलग-अलग सुविधाएं.

अगर आपके पास 3AC या उससे ऊपर का कन्फर्म/आरएसी टिकट है, तो आपको कई स्टेशनों पर एयर-कंडीशनर (AC) वाले प्रीमियम वेटिंग रूम की सुविधा भी मिल सकती है.

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको वेटिंग रूम के एंट्री गेट पर अपना टिकट और एक वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) दिखाना जरूरी होता है.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

अगर आप 2 या 4 घंटे की तय समय से ज्यादा देर तक वेटिंग रूम में पाए जाते हैं, तो रेलवे नियमों के मुताबिक आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर आपको स्टेशन पर 12 से 48 घंटे जैसी लंबी समय तक स्टेशन पर रुकना है, तो आप IRCTC के रिटायरिंग रूम या डॉर्मिटरी बेड कम कीमत में बुक कर सकते हैं.

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