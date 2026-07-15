Mumbai Restaurants: मुंबई के खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई मशहूर रेस्टोरेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में 3 फेमस रेस्टोरेंट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. विभाग का कहना है कि जांच के दौरान कई गंभीर मामले सामने आए हैं. आइये यहां से इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

किनपर हुई कार्रवाई?

FDA ने जिन रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, उनमें शालीमार, नूर मोहम्मदी और रेहमानिया शामिल हैं. ये तीनों मुंबई के काफी पुराने और फेमस रेस्टोरेंट्स में गिने जाते हैं और यहां बड़ी दूर- दूर से लोग खाना खाने आते हैं.

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क्या मिलीं गलतियां?

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में साफ-सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, रसोई की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के रखरखाव और अन्य जरूरी मानकों में कमियां पाई गई हैं. इसी आधार पर लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया गया.

कब तक बंद रहेंगे रेस्टोरेंट?

FDA के अनुसार, जब तक ये तीनों ही रेस्टोरेंट्स अपनी सारी कमियों को दूर नहीं कर देते और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते तब तक उनका लाइसेंस बहाल नहीं किया जाएगा. सुधार के बाद विभाग दोबारा जांच करेगी और संतुष्ट होने पर ही आगे लाइसेंस देने का फैसला लेगी.

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लोगों को क्या करना चाहिए?

FDA ने लोगों से अपील की है कि बाहर खाना खाते समय साफ-सफाई और खाने की सुरक्षा का ध्यान रखें. अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में गंदगी या खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत हो तो इसकी जानकारी दें. बता दें कि हाल के महीनों में देश के कई शहरों में फूड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी अभियान के दौरान मुंबई के तीनों रेस्टोरेंट्स पकड़े गए.