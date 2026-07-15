Solar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सही अर्थिंग, सर्ज प्रोटेक्शन लगाएं; बारिश में सावधानी बरतें।

Solar Panel Update: गर्मियों की शुरुआत होते ही सोलर पैनल की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में लोग बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता है तो कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या घर की छत पर लगे सोलर पैनल आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचते हैं या नहीं? अगर आपके भी मन में यही गलतफहमी है तो अभी दूर कर लीजिए.

सोलर पैनल बिजली को खींचते हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोलर पैनल खुद बिजली को अपनी ओर नहीं खींचते हैं. यह जरूर है कि तेज आंधी-तूफान के दौरान बिजली गिरती है तो वोल्टेज सर्ज सोलर सिस्टम के कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है. मतलब साफ है कि सोलर पैनल लगने से सीधे बिजली गिरने का खतरा नहीं होता है. आमतौर पर बिजली ज्यादातर पेड़, बिजली के खंभों और ऊंची चीजों पर गिरती है.

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किससे बनते हैं सोलर पैनल?

सोलर पैनल सिलिकॉन, कांच और एल्युमिनियम जैसी सामग्री से बने होते हैं.

ये चीजें बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है.

यही कारण है कि सोलर पैनल बिजली को अपनी ओर नहीं खींचते.

बारिश के मौसम में सोलर पैनल को रखें सुरक्षित

आंधी-तूफान और बारिश के समय सोलर पैनल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है जैसे...

सबसे जरूरी सोलर पैनल की सही अर्थिंग कराएं.

इससे बिजली का अतिरिक्त करंट सुरक्षित तरीके से जमीन में जाएगा.

बिजली गिरने के दौरान सोलर पैनल के कुछ उपकरणों को नुकसान हो सकता है, इसके लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जरूर लगवाएं.

इसे लगवाने से अगर बिजली गिरती है तो उससे आने वाले वोल्टेज के झटकों से दूसरे जरूरी उपकरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचेगा.

बारिश में इन गलतियों को करने से बचें

बारिश के दौरान कभी खुद सोलर पैनल को साफ न करें.

अगर आपके हाथ गीले हैं तो वायरिंग या इनवर्टर को न छुएं.

वहीं खराब वायरिंग या किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखे तो उसे खुद ठीक न करें.

तेज बारिश के दौरान छत पर जाने से बचें, ताकि किसी तरह का कोई खतरा न हो.

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