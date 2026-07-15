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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम

Solar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम

Solar Panel Update: आपने भी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है तो बारिश के मौसम में यह सवाल जरूर आता होगा कि कहीं सोलर पैनल आसमानी बिजली को अपनी ओर तो नहीं खींचते? अगर हां तो जानिए सच्चाई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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  • सही अर्थिंग, सर्ज प्रोटेक्शन लगाएं; बारिश में सावधानी बरतें।

Solar Panel Update: गर्मियों की शुरुआत होते ही सोलर पैनल की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. ऐसे में लोग बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता है तो कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या घर की छत पर लगे सोलर पैनल आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचते हैं या नहीं? अगर आपके भी मन में यही गलतफहमी है तो अभी दूर कर लीजिए.

सोलर पैनल बिजली को खींचते हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोलर पैनल खुद बिजली को अपनी ओर नहीं खींचते हैं. यह जरूर है कि तेज आंधी-तूफान के दौरान बिजली गिरती है तो वोल्टेज सर्ज सोलर सिस्टम के कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है. मतलब साफ है कि सोलर पैनल लगने से सीधे बिजली गिरने का खतरा नहीं होता है. आमतौर पर बिजली ज्यादातर पेड़, बिजली के खंभों और ऊंची चीजों पर गिरती है.

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किससे बनते हैं सोलर पैनल?

  • सोलर पैनल सिलिकॉन, कांच और एल्युमिनियम जैसी सामग्री से बने होते हैं.
  • ये चीजें बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है.
  • यही कारण है कि सोलर पैनल बिजली को अपनी ओर नहीं खींचते.

बारिश के मौसम में सोलर पैनल को रखें सुरक्षित

आंधी-तूफान और बारिश के समय सोलर पैनल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है जैसे...

  • सबसे जरूरी सोलर पैनल की सही अर्थिंग कराएं.
  • इससे बिजली का अतिरिक्त करंट सुरक्षित तरीके से जमीन में जाएगा.
  • बिजली गिरने के दौरान सोलर पैनल के कुछ उपकरणों को नुकसान हो सकता है, इसके लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जरूर लगवाएं.
  • इसे लगवाने से अगर बिजली गिरती है तो उससे आने वाले वोल्टेज के झटकों से दूसरे जरूरी उपकरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचेगा. 

बारिश में इन गलतियों को करने से बचें

  • बारिश के दौरान कभी खुद सोलर पैनल को साफ न करें.
  • अगर आपके हाथ गीले हैं तो वायरिंग या इनवर्टर को न छुएं.
  • वहीं खराब वायरिंग या किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखे तो उसे खुद ठीक न करें.
  • तेज बारिश के दौरान छत पर जाने से बचें, ताकि किसी तरह का कोई खतरा न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 03:10 PM (IST)
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Electricity Bill Solar Panels Utility News RAIN
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