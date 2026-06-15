वीडियो कॉल पर मुस्कुराना भी पड़ सकता है महंगा, AI ठगी को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट

AI Deepfake Fraud: आज के समय में टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधी भी नए-नए तरीके अपना रहे हैं. अब ठग लोगों को चूना लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने लोगों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है.

एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति नौकरी का ऑफर देकर आपसे वीडियो कॉल करने को कहता है और कॉल के दौरान आपको कैमरे की ओर देखने, सिर घुमाने, मुस्कुराने, पलक झपकाने या कुछ बोलने के लिए कहता है, तो सावधान हो जाएं. आपकी यही छोटी-सी लापरवाही साइबर अपराधियों के लिए बड़ा हथियार बन सकती है.

ऐसे तैयार करते हैं डीपफेक वीडियो

साइबर ठग सबसे पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और अन्य मैसेजिंग ऐप, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं. कई बार वे नौकरी का ऑफर, इंटरव्यू या किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वीडियो कॉल करते हैं.

इसके बाद वे बातचीत के दौरान चेहरे की हरकतें रिकॉर्ड कर लेते हैं. वे लोगों को स्क्रीन की तरफ देख कर मुस्कुराने, आंखें झपकाने या कुछ बोलने के लिए कहते हैं, ताकि चेहरे और आवाज की जानकारी हासिल की जा सके. कई मामलों में ठग सोशल मीडिया से भी लोगों की तस्वीरें और वीडियो जुटा लेते हैं.

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इन रिकॉर्ड किए गए वीडियो और आवाज को AI टूल्स की मदद से प्रोसेस किया जाता है. इसके बाद ठग ऐसा नकली वीडियो तैयार कर सकते हैं, जिसमें चेहरा, आवाज और हाव-भाव बिल्कुल असली जैसे दिखाई देते हैं.

बैंक और डिजिटल सिस्टम को भी बना रहे निशाना

डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल फेस ऑथेंटिकेशन, लाइवनेस वेरिफिकेशन और वीडियो-केवाईसी जैसी सुरक्षा प्रक्रियाओं को धोखा देने के लिया किया जा सकता है. साइबर अपराधी इन नकली वीडियो की मदद से केवाईसी कर बैंक खाते खुलवा सकते हैं, डिजिटल वॉलेट एक्टिव कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की वित्तीय जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल आर्थिक धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

गृह मंत्रालय ने कहा है कि सबसे पहले अनजान लोगों के साथ वीडियो कॉल करते समय सावधानी बरतें.

किसी के कहने पर कैमरे के सामने बार-बार चेहरे की मूवमेंट न करें.

अपनी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रखें और जरूरत होने पर लॉक करें

अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सोच-समझकर शेयर करें.

ईमेल और मोबाइल पर आने वाले लॉगिन अलर्ट पर नजर रखें.

अचानक मोबाइल नेटवर्क बंद होने पर तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें, क्योंकि यह सिम स्वैप फ्रॉड का संकेत हो सकता है.

बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें.

गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और फिनटेक कंपनियों को भी कस्टमर वेरिफिकेशन मजबूत करने और AI से तैयार किए गए कंटेंट की पहचान करने वाले सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई है.

कहां करें शिकायत?

अगर अगर आप अनजाने में साइबर ठगी, पहचान चोरी या संदिग्ध लेनदेन का शिकार होते है, तो बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें. समय पर शिकायत करने से नुकसान को कम किया जा सकता है. याद रखें तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ आपका सतर्क रहना ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बेहतर तरीका है.

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