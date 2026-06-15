Noida Airport: अब एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान! इन जिलों से सीधे चलेंगी बसें, बचेंगे पैसे और समय

Greater Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बार-बार गाड़ी बदलने या महंगे टैक्सी की जरूरत कम होगी. लोगों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आठ प्रमुख जिलों से एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है. इससे न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा.

इस पहल से न सिर्फ यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि समय और पैसा दोनों बचेंगे. परिवहन विभाग ने इन बसों की समय सारिणी भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार निर्धारित समय पर चलने वाली ये बसें यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद करेंगी.

इन जिलों से मिलेगी सीधी बस सुविधा

नई व्यवस्था के तहत आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज और लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी बसें चलेंगी. इन रूटों पर चलने वाली बसें यात्रियों को करीब डेढ़ से दो घंटे के अंदर एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगी.

इस सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा छोटे शहरों और कस्बों के लोगों को मिलेगा. उन्हें अब एयरपोर्ट जाने के लिए निजी टैक्सी या कई गाड़ियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा.

Fire Safety Tips: ये 7 बातें जहन में उतार लें, आग से बचेंगे आप और आपका घर, खुद सरकार ने बताए

किन राज्यों से जुड़ेगा एयरपोर्ट?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे राज्यों से जोड़ने की तैयारी भी तेज कर दी गई है. हरियाणा रोडवेज 15 जून से पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और चंडीगढ़ से सीधी बस सेवा शुरू करने की योजना है. वहीं, दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख बस अड्डों से भी जल्द एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी.

इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी से बस सेवा शुरू करने की प्रक्रिया भी चल रही है. जल्द ही इन रूटों को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है.

रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी पर भी जोर

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली रोडवेज के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है. इसका मकसद एयरपोर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना है.

एयरपोर्ट को सड़क मार्ग के साथ-साथ रेल और मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है. गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक करीब 72 किलोमीटर लंबे रूट पर नमो भारत (आरआरटीएस) और मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है. इसकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है.

इसके अलावा चोला से रुंधी (पलवल) के बीच नए रेल लिंक की प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है. एयरपोर्ट के पास आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी है, जहां से यात्री वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों से कई शहरों तक सफर कर सकेंगे.

देश का बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी

ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी गांव में देश का बड़ा ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. यहां बस, मेट्रो और रेलवे जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों का सफर काफी बेहतर और आसान हो जाएगा.

Video Call Warning: वीडियो कॉल पर मुस्कुराना भी पड़ सकता है महंगा, AI ठगी को लेकर गृह मंत्रालय का अलर्ट