INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: 10 मिनट में घर आएगा गैस सिलेंडर, देश की पहली ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू, क्या है प्रोसेस?

LPG News: 10 मिनट में घर आएगा गैस सिलेंडर, देश की पहली ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू, क्या है प्रोसेस?

LPG Cylinder Delivery: भारत में पहली पर इंस्टामार्ट ने HPCL के साथ मिलकर ऐप के जरिए ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की सुविधा शुरू की है. जानें सिलेंडर मंगाने का प्रोसेस क्या है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 15 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नया कनेक्शन या रिफिल अब सीधे घर पहुंचेगा।

एलपीजी Cylinder Delivery: भारत में पहली बार क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट पर एलपीजी सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू हो गई है. Instamart ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के साथ साझेदारी कर यह सेवा लॉन्च की है. कंपनी का दावा है कि यह देश की पहली ऐसी क्विक कॉमर्स सेवा है जिसके जरिए ग्राहक ऐप से एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे. 

फिलहाल इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से की गई है. यहां ग्राहक एचपीसीएल का नया 10 किलोग्राम एचपी नव्या कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर और 5 किलोग्राम का मेटल सिलेंडर Instamart के जरिए मंगा सकेंगे- आने वाले समय में इस सेवा को दूसरे शहरों में भी शुरू करने की योजना है. 

Solar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम

एचपी नव्या सिलेंडर की खासियत?

एचपीसीएल का नया एचपी नव्या सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में हल्का है. यह जंग नहीं पकड़ता और इसका पारदर्शी बॉडी डिज़ाइन सिलेंडर में बची गैस का स्तर आसानी से देखने में मदद करता है.

कंपनी का कहना है कि इसे छोटे परिवारों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और अपार्टमेंट में रहने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सेवा की खास बात यह है कि नया सिलेंडर खरीदने के लिए पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा.

सिलेंडर लौटाकर रिफिल मंगाया जा सकेगा

पहली बार ऑर्डर करने पर इसे नए कनेक्शन की तरह माना जाएगा जबकि बाद में खाली एचपीसीएल सिलेंडर लौटाकर रिफिल मंगाया जा सकेगा. डिलीवरी एचपीसीएल के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर और प्रशिक्षित कर्मचारियों के जरिए की जाएगी. कंपनी के मुताबिक, इस पहल का मकसद एलपीजी सिलेंडर की खरीद और रिफिल प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को जल्दी सेवा मिले.

Train News: ट्रेन के AC कोच में सफर करने वाले ध्यान दें! चादर-कंबल घर ले गए तो हो सकती है कार्रवाई, जान लें नियम

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 15 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Delivery Utility News LPG Cylinder INstamart HP Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG News: 10 मिनट में घर आएगा गैस सिलेंडर, देश की पहली ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू, क्या है प्रोसेस?
10 मिनट में घर आएगा गैस सिलेंडर, देश की पहली ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू, क्या है प्रोसेस?
यूटिलिटी
Solar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम
Solar Panel: बारिश में सोलर पैनल पर बिजली गिर सकती है? जानें कितना सुरक्षित है आपका सिस्टम
यूटिलिटी
Business Ideas: घर बैठे कमाएं 50 हजार महीना, जानें AI की मदद से होने वाले 5 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज
Business Ideas: घर बैठे कमाएं 50 हजार महीना, जानें AI की मदद से होने वाले 5 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज
यूटिलिटी
बड़े ब्रांड, बदतर इंतजाम! मुंबई में 3 दिग्गज नामी रेस्टोरेंट्स पर लटका सरकारी ताला, क्या है मामला
बड़े ब्रांड, बदतर इंतजाम! मुंबई में 3 दिग्गज नामी रेस्टोरेंट्स पर लटका सरकारी ताला, क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी को मिला 25 हजार 446 करोड़ का तोहफा, 6 लेन के दो एलिवेडेट कॉरिडोर बनाएगी सरकार, इन जिलों को होगा फायदा
यूपी को मिला 25 हजार 446 करोड़ का तोहफा, 6 लेन के दो एलिवेडेट कॉरिडोर बनाएगी सरकार, इन जिलों को होगा फायदा
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget