LPG News: 10 मिनट में घर आएगा गैस सिलेंडर, देश की पहली ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू, क्या है प्रोसेस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नया कनेक्शन या रिफिल अब सीधे घर पहुंचेगा।

एलपीजी Cylinder Delivery: भारत में पहली बार क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट पर एलपीजी सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी शुरू हो गई है. Instamart ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के साथ साझेदारी कर यह सेवा लॉन्च की है. कंपनी का दावा है कि यह देश की पहली ऐसी क्विक कॉमर्स सेवा है जिसके जरिए ग्राहक ऐप से एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे.

फिलहाल इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से की गई है. यहां ग्राहक एचपीसीएल का नया 10 किलोग्राम एचपी नव्या कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर और 5 किलोग्राम का मेटल सिलेंडर Instamart के जरिए मंगा सकेंगे- आने वाले समय में इस सेवा को दूसरे शहरों में भी शुरू करने की योजना है.

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एचपी नव्या सिलेंडर की खासियत?

एचपीसीएल का नया एचपी नव्या सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में हल्का है. यह जंग नहीं पकड़ता और इसका पारदर्शी बॉडी डिज़ाइन सिलेंडर में बची गैस का स्तर आसानी से देखने में मदद करता है.

कंपनी का कहना है कि इसे छोटे परिवारों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और अपार्टमेंट में रहने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सेवा की खास बात यह है कि नया सिलेंडर खरीदने के लिए पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा.

सिलेंडर लौटाकर रिफिल मंगाया जा सकेगा

पहली बार ऑर्डर करने पर इसे नए कनेक्शन की तरह माना जाएगा जबकि बाद में खाली एचपीसीएल सिलेंडर लौटाकर रिफिल मंगाया जा सकेगा. डिलीवरी एचपीसीएल के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर और प्रशिक्षित कर्मचारियों के जरिए की जाएगी. कंपनी के मुताबिक, इस पहल का मकसद एलपीजी सिलेंडर की खरीद और रिफिल प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को जल्दी सेवा मिले.

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