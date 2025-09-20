ट्रेन टिकट पर बदलना है यात्री का नाम? अपनाएं ये आसान तरीके, मिनटों में होगा काम

Name Change On Train TIcket: ट्रेन से रोजाना देश में करोड़ो लोग सफर करते हैं. भारतीय रेलवे इन यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के नियम और विकल्प लेकर आता है. अक्सर ऐसा होता है कि यात्रा का टिकट पहले ही बुक कर लिया जाता है, लेकिन अचानक कोई वजह आ जाने पर खुद नहीं जा पाते. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टिकट किसी और को दिया जा सकता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है.

लेकिन रेलवे ने इसके लिए एक खास सुविधा दी है. इसके तहत कन्फर्म टिकट पर यात्री का नाम बदला जा सकता है. हालांकि यह सुविधा कुछ खास शर्तों और नजदीकी रिश्तेदारों तक ही सीमित है. जरुरी है कि आप समय रहते काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करें. वरना टिकट का फायदा किसी और को नहीं मिल पाएगा.

इन टिकटों पर मिलती है सुविधा

रेलवे यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट पर ही देता है. वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC टिकट पर नाम बदलने की अनुमति नहीं होती. खास बात यह है कि नाम केवल नजदीकी रिश्तेदारों के बीच ही ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या बेटे-बेटी शामिल हैं. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने विभाग के लिखित अनुरोध पर भी नाम बदलवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने लॉन्च किया सुमन सखी चैटबॉट, प्रेग्‍नेंसी से लेकर पीरि‍यड तक हर सवाल का जवाब देगा यह AI

नियमों के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट जमा कराना जरूरी है. एक टिकट पर केवल एक बार ही नाम बदला जा सकता है. यह सुविधा यात्रियों को तब राहत देती है जब अचानक यात्रा रद्द करनी पड़े और परिवार का कोई और सदस्य यात्रा जारी रखना चाहे.

कैसे करें आवेदन?

आपको बता दें यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती. इसके लिए यात्री को रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना पड़ता है. चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या ऑफलाइन. उसका प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी है. काउंटर पर नाम बदलने का फॉर्म भरना होगा. जिसमें नए यात्री की डिटेल लिखनी पड़ेगी. इसके साथ ही पुराने यात्री और नए यात्री दोनों के पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी इनमें से कोई एक जमा करना होता है.

यह भी पढ़ें: लाडो लक्ष्मी योजना का उठाना है लाभ तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स, शुरू होने वाले हैं आवेदन

सभी डाॅक्यूमेंट मिलते ही रेलवे कर्मचारी टिकट पर नया नाम अपडेट कर देता है. और उसकी रिसीविंग या नया टिकट दे देता है. इस फैसेलिटी से आपको टिकट कैंसिल करने की फिर से नया टिकट बुक करने की जरूरूत नहीं रहती है. तो कैंसलिशन में लगने वाला चार्ज भी नहीं देना पड़ता.

यह भी पढ़ें: एक से ज्यादा पत्नी और बच्चों में कैसे होता है पिता की संपत्ति का बंटवारा, जानें क्या है उत्तराधिकार कानून का नियम