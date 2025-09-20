घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान

House Buying Tips: सबकी जिंदगी का एक सपना होता है कि उनका खुद का एक घर हो. अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं. पैसे बचाते हैं और कभी-कभी लोन लेकर भी घर खरीदते हैं. लेकिन घर खरीदना जितना बड़ा फैसला होता है. उतना ही चुनौती भरा भी है. थोड़ी सी लापरवाही या गलत फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है.

कई लोग जल्दबाज़ी में या आधी जानकारी के आधार पर ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं. फिर बाद में पछताना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि घर खरीदते समय पूरी जांच-पड़ताल की जाए. उन गलतियों से बचा जाए जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है. चलिए बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

कानूनी दस्तावेजों की जांच बेहद जरूरी

घर खरीदते समय सबसे बड़ी गलती होती है. कानूनी दस्तावेजों की सही जांच न करना. कई बार बिल्डर या ब्रोकर केवल दिखावे के कागज़ात दिखाते हैं और असलियत छिपा देते हैं. इस वजह से आगे चलकर प्रॉपर्टी विवाद में फंसने का खतरा बढ़ जाता है. आपको हमेशा घर खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

उसके टाइटल डीड, एनओसी, रजिस्ट्री और सरकारी परमिशन पूरी तरह से क्लीयर हों. तो इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी पर कोई बैंक लोन या कानूनी मामला चल रहा हो. तो उसे पहले ही क्लीयर करवा लें. इसके लिए अगर आपको उतनी जानकारी न हो तो फिर वकील या किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सभी डाॅक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं.

बजट और लोन का भी रखें ध्यान

घर खरीदने से पहले अपनी इनकम, सेविंग्स और भविष्य के खर्चों को ध्यान में रखते हुए बजट सेट करें. बैंक से मिलने वाले होम लोन की शर्तें और इंटरेस्ट रेट अच्छी तरह समझ लें. जल्दबाजी में लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए, पहले आप अलग-अलग बैंकों को कंपेयर कर लें. उसके बाद ही किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

यह भी पढ़ें: सिबिल स्कोर खराब है? तो इन स्मार्ट तरीकों से तुरंत सुधार सकते हैं, जान लीजिए क्या करना होगा

इन बातों का भी रखें ध्यान

घर खरीदते समय कई लोग केवल कीमत देखकर फैसले ले लेते हैं. और लोकेशन या आसपास की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते. यह सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. आपको यह देखना चाहिए कि इलाके में स्कूल, अस्पताल, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं. सस्ती कीमत के लालच में गलत जगह घर खरीदना बाद में बड़ा नुकसान दे सकता है.

यह भी पढ़ें: सरकार देती है 1000 से 5000 रुपये की पेंशन, जान लीजिए आपको मिल सकती है या नहीं