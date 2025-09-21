हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें निवेश, इतने महीने में पैसे हो जाएंगे डबल

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें निवेश, इतने महीने में पैसे हो जाएंगे डबल

Post Office Kisan Vikas Patra Yojana: पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश करने का तरीका क्या है? और कितने समय में पैसा दोगुना हो सकता है. जानें लें डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Sep 2025 11:06 AM (IST)

Post Office Kisan Vikas Patra Yojana: आज के समय में इन्वेस्टमेंट हर किसी की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा हो गया है. जिंदगी में कब किस काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए. ऐसे में लोग भले ही काम ना आएं. लेकिन आपकी ओर से की गई इन्वेस्टमेंट काम आ जाती हैलोग अक्सर सोचते हैं कि सेफ  इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और पैसे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए. 

अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र योजना आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है. जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. वह लोग इस योजना में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे डबल कर सकते हैं. इसलिए आपको बताते हैं क्या है इस योजना में निवेश करने का तरीका और कितने महीना में पैसे होंगे डबल. 

किसान विकास पत्र योजना में पैसे डबल

किसान विकास पत्र योजना एक सुरक्षित पोस्ट ऑफिस स्कीम है. जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को  फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है. इस योजना में निवेश की गई रकम 8.4 साल यानी लगभग 100 महीने की अवधि में दोगुनी हो जाती है. इसका फायदा यह है कि आपको को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी जोखिम भरी जगहों में निवेश करने की जरूरत नहीं होती. इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता हैं. आपको बताना है इसमें 1 हजार रुपये न्यूनतम निवेश है. तो अधिकतम निवेश की कोई लिमिट तय नहीं की गई है.  

यह भी पढ़ें: क्या दिवाली से पहले मिल जाएगी किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लीजए जवाब

कैसे करना होगा निवेश?

किसान विकास पत्र योजना में निवेश करना आसान है. आपको को पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और बैंक अकाउंट डिटेल की जरूरत होती है. योजना पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से खरीदी जा सकती है. आपको एक बार में फिक्सड अमाउंट जमा करना होता है. और आपको एक  सर्टिफिकेट दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: सिबिल स्कोर खराब है? तो इन स्मार्ट तरीकों से तुरंत सुधार सकते हैं, जान लीजिए क्या करना होगा

इस  सर्टिफिकेट के आधार पर योजना की अवधि पूरी होने पर रकम और ब्याज दोनों सुरक्षित रूप से निवेशक के खाते में लौटाए जाते हैं. योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलता है. योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप

Published at : 21 Sep 2025 11:06 AM (IST)
Tags :
Kisan Vikas Patra Investment Scheme Utility News POST OFFICE
और पढ़ें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

