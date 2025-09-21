इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लिस्ट में कहीं आपका भी नाम तो नहीं

देशभर में राज्य और केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना लेकर आती है. इसी तरह से हरियाणा सरकार भी महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है. हरियाणा सरकार ने इस योजना को लेकर अधिसूचना भी जारी की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चुनावी वादे को पूरा करते हुए 23 से ज्यादा उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता देगी. ‌ यह योजना 25 सितंबर से लागू की जाएगी. हरियाणा सरकार की इस अधिसूचना में कुछ शर्तें और नियम भी शामिल है. जिसकी वजह से कई महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी. सरकार का अनुमान है कि लगभग 20 लाख महिलाएं ही इस योजना के तहत लाभार्थी बन पाएगी, जबकि राज्य में 18 से 60 वर्ष की करीब 80 लाख महिलाएं मतदाता है.

कौन सी महिलाएं होगी लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र

हरियाणा की वह महिलाएं जिनकी उम्र 3 साल या उससे ज्यादा है, वह लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र होगी. इसके अलावा जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. वहीं अगर कोई महिला या उसका पति विवाह के बाद अन्य राज्य से आए हैं और 15 सालों से हरियाणा में स्थाई निवासी है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा

हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार क ई ऐसी कैटेगरी की महिलाएं हैं , जिन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है. दरअसल ऐसी महिलाएं जो पहले से ही बुजुर्ग पेंशन , विधवा सहायता , विकलांग वित्तीय सहायता , लाडली सोशल सिक्योरिटी या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रही है तो उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

वहीं जिन महिलाओं को राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन, भत् ‍ता या आर्थिक मदद पहले से मिल रही है , उन्हें भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो सरकारी विभागों , स्थानीय निकायों या सरकारी संस्थानों में पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी कर रही है और जिनके परिवार की आय 1 लाख से ज्यादा है , उन्हें भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

वही ं हरियाणा की जो महिलाएं इनकम टैक्स भर ती है , उन्हें भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

हालांकि अधिसूचना के अनुसार कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं को अन्य योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद इस योजना में शामिल किया गया है. इसमें कैंसर से जूझ रही महिलाएं, रेयर डिजीज से पीड़ित महिलाएं और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित महिलाओं को शामिल किया गया है.

चुनावी वादा पूरा करने के बाद भी सियासी चर्चा क्यों

दरअसल भाजपा ने 2024 विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, कि हरियाणा की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन अब आयु सीमा, आय की शर्तें और अन्य नियमों के चलते विपक्ष हरियाणा सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगा रहा है. वहीं योजना को लेकर भाजपा का कहना है कि यह योजना सिर्फ शुरुआत है और आगे चलकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है. वहीं सरकार का यह भी कहना है कि फिलहाल सबसे जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता देकर योजना लागू की जा रही है.

